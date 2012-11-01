Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 01/11/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO PETRARCA RUGBY Padova, 31 ottobre 2012 SABATO QUINTA GIORNATA DI ECCELLENZA Si disputerà SABATO 3 NOVEMBRE al Centro Geremia” della Guizza, la sfida valida per la quinta giornata del campionato di Eccellenza tra PETRARCA e M- Three San Donà (ore 15, arbitro Blessano di Treviso). "Veniamo da una buona vittoria a L'Aquila”, commenta il tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “che non deve creare però facili entusiasmi. Giochiamo contro una squadra che ha vinto uno scontro diretto importante la scorsa settimana, controllando la partita. San Donà verrà a Padova con la confidenza e l'aggressività giuste, e con l'intenzione di metterci in difficoltà soprattutto con gli avanti. E' l'unico avversario che ci ha segnato tre mete, ciò significa che dobbiamo stare molto attenti e concentrati, con una notevole disponibilità al confronto fisico se vogliamo portare a casa il risultato”. Intanto è giunta la notizia della convocazione di Enrico Targa, capitano bianconero, come permit player della Benetton Treviso fino alla fine di novembre. “Una convocazione, concordata con Federazione e Benetton”, commenta il D.S. Del Petrarca Corrrado Covi, “che ci inorgoglisce. Chiaro che ci sia anche una componente di dispiacere perchè saremo senza Enrico per alcune partite importanti, ma siamo molto contenti per lui. Se avrà l'opportunità di scendere in campo nella Rabodirect Pro 12, sarà una fantastica esperienza che arricchirà il suo bagaglio di giocatore. Il periodo è quello dei test autunnali, con la concomitanza tra Nazionale e Celtic League, e Targa si allenerà comunque ad alti livelli, tornando a Padova ancora più preparato”. Per Covi è anche l'occasione per fare un punto della situazione. “Una partenza così positiva in campionato ce la potevamo augurare, ma non era certamente scontata. Ora dobbiamo comunque tenere i piedi per terra, perchè arriveranno anche i momenti difficili e le sconfitte. San Donà e Lazio, le prossime avversarie prima della sosta, sono squadre forti e temibili. Dopo questi due turni avremo le idee più chiare sul Petrarca, e saremo pronti per altri scontri diretti. La scelta di affidarci a due tecnici giovani come Moretti e Salvan sta pagando. Al di là dei risultati, la loro gestione del gruppo e le motivazioni trasmesse ai ragazzi sono fattori ampiamente positivi. Ma è tutto lo staff che sta creando un clima sereno nella rosa, composta lo ricordiamo da molti giovani padovani. Sottolineo anche che questo profondo rinnovamento non è assolutamente dovuto solo alla difficile situazione economica che ha colpito anche il rugby, ma è frutto di un progetto del consiglio e della società, che non ha tenuto conto solo dei risultati recenti”. In assenza di Targa, il capitano sarà Ansell, che con la sua esperienza sarà certamente un punto di riferimento per i compagni. La formazione annunciata, che ricalca quella della settimana scorsa: Menniti – Ippolito, Bortolussi, Ziegler, Bertetti, Favaro, Sanchez, Travagli, Ansell, Conforti, Sarto, Mathers, Giusti, Leso, Gega, Novak. A disposizione: Furia, D’Agostino, Damiano, Morsellino, Francescato, Bettin, Bezzati, Tveraga. Cordiali saluti

