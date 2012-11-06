Loading...

comunicato petrarca rugby

06/11/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 6 novembre 2012 LAZIO-PETRARCA ANTICIPA A SABATO La partita Lazio-Petrarca, sesta giornata del campionato di Eccellenza, inizialmente programmata per domenica 11 novembre, sarà anticipata invece a sabato 10 novembre, con inizio alle 14.30. Un anticipo dovuto alla concomitanza con il derby stracittadino di calcio di serie A tra Lazio e Roma, inizialmente programmato alla domenica sera, ma che si svolgerà invece in orario pomeridiano. E così, per motivi di ordine pubblico, il match di rugby verrà anticipato al sabato pomeriggio, in accordo con la Fir e le due società di Eccellenza. Cordiali saluti
