Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 08/11/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 8 novembre 2012 SABATO LAZIO-PETRARCA Sesta giornata del campionato di Eccellenza di rugby, con il PETRARCA impegnato SABATO 10 NOVEMBRE in trasferta a Roma contro la Lazio (ore 14.30, arbitro Liperini di Livorno). Un anticipo rispetto alle altre partite della giornata, dettato dalla concomitanza, per domenica, con il derby di calcio della capitale, e dalle conseguenti esigenze di ordine pubblico. “Che la trasferta a Roma contro la Lazio sia una delle più insidiose per il Petrarca lo dimostrano le statistiche degli ultimi due campionati: una sconfitta e un pareggio”, ammonisce il tecnico dei bianconeri Andrea Moretti. “Sarà perciò fondamentale per noi presentarci all'Acquacetosa concentrati e determinati a lottare su ogni pallone, e ordinati e disciplinati per non concedere spazio ad una squadra che gioca con intensità e velocità. I nostri avversari hanno due ali molto veloci e Il centro neozelandese Manu, che possono creare pericoli dal nulla. Ci aspettiamo che usino molto il gioco al piede, e per questo ci siamo allenati in settimana per farci trovare pronti. Comunque, come in ogni partita, il tutto comincia lì davanti e quindi il Petrarca ha l'obbligo di accettare la sfida con il pacchetto di mischia, fondamentale da vincere se vogliamo avere possibilità di portare a casa il risultato”. La formazione annunciata del Petrarca: Favaro; Bortolussi, Ziegler, Bertetti, Bettin; Menniti-Ippolito, Travagli; Ansell, Conforti; Sarto, Mathers, Giusti; Leso, Gega, Novak. A disp.: Furia, Damiano, D’Agostino, Tveraga, Bezzati, Francescato, Morsellino, Bettin. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp