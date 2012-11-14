Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

14/11/2012

COMUNICATO PETRARCA RUGBY Padova, 14 novembre 2012 LUTTO IN CASA PETRARCA, SCOMPARSO MARCELLO FRONDA Lutto in casa Petrarca, è scomparso infatti a Maserà, dove viveva, Marcello Fronda, ex-giocatore delle Fiamme Oro e allenatore del Petrarca e della Tre Pini. Fronda, che avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 28 dicembre, ha conquistato quattro scudetti in campo ed uno da allenatore con le Fiamme Oro, formazione della Polizia di Stato, prima di trasferirsi al Petrarca dove è stato di nuovo campione d’Italia nella stagione 1973/1974 sulla panchina dei bianconeri, raccogliendo il testimone da Memo Geremia. Fronda allenò il Petrarca anche l’anno successivo (quello dell’arrivo del mediano francese Guy Pardies) prima di occuparsi di molte altre formazioni bianconere, compresa la Tre Pini, nata da una costola del Petrarca e poi salita fino alla massima serie. Fronda ha allenato centinaia di giocatori cresciuti nelle giovanili del Petrarca, e si è sempre distinto per la grande serietà e passione per lo sport. Questa la rosa del Petrarca campione d’Italia 1974, che ottenne la vittoria decisiva contro l’Intercontinentale Roma per 24 a 4 (quell’anno unica sconfitta contro l’Algida Roma per 25 a 6): Baraldi, Blessano, Barbini, Crepaz,Lazzarini, Presutti, Boccaletto, Monfeli, MAttarolo, Scalzotto, Valier, Luise, Michelon, Cecotti, Bortolami P., Amagliani, Brevigliero, Lorello, MIele, Ragazzi R., Colombini, Rinaldo, Bettella, Kind, Bortolami F. Cordiali saluti

