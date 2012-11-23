Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 23/11/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 23 novembre 2012 IL PETRARCA OSPITA CALVISANO AL PLEBISCITO Settima giornata del campionato di Eccellenza, e il PETRARCA ospita DOMENICA 25 NOVEMBRE allo stadio PLEBISCITO (ore 15, arbitro Pennè di Milano) il Cammi Calvisano. “Calvisano ha una squadra di livello certamente superiore, in questo campionato”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “e lo abbiamo visto dai video delle partite di Coppa Europa, nelle quali nonostante le sconfitte ha lottato punto a punto segnando ad Agen e Bucarest 7 mete. Penso che prima cercherà attraverso la presenza fisica dei suoi avanti di verticalizzare, per aprire poi varchi al largo dove ha giocatori come Vilk e De Jager che possono fare la differenza. Inoltre ha in Griffen e Marcato due giocatori di grande esperienza che sanno come gestire il gioco”. Moretti e il suo vice Rocco Salvan sono però anche consapevoli delle possibilità del Petrarca. “Da parte nostra sappiamo che ci attende una durissima sfida in prima linea, e dovremo essere particolarmente disciplinati sia con l'arbitro, sia dal punto di vista tattico, per non concedere opportunità al Calvisano. Non sarà accettabile perdere possessi come ci è successo a Roma con la Lazio, anche perchè Calvisano non ci lascerà molte occasioni per fare punti”. Questa la probabile formazione: Favaro; Bortolussi, Ziegler, Sanchez, Morsellino; Menniti Ippolito, Travagli; Ansell, Sarto, Targa (cap); Marthers, Giusti; Leso, Gega, Novak. A disp.: Caporello, Damiano, D'Agostino, Tveraga, Bezzati, Conforti, Bertetti, Innnocenti, Billot. Cordiali saluti

