comunicato petrarca rugby

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 2 gennaio 2013 CAPODANNO IN CASERMA Il Petrarca inizia l’anno allenandosi sul campo della Polizia Allenamenti a pieno ritmo per il Petrarca, che si sta preparando alla ripresa del campionato di Eccellenza con la sfida di sabato 5 GENNAIO, che vedrà i bianconeri opposti alla capolista Viadana. Il match si disputerà alle 15 al “Centro Geremia” della Guizza, arbitro Passacantando de L’Aquila. Intanto la squadra al completo si è allenata il primo gennaio sui campi del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, nella caserma della Polizia di via d’ Acquapendente, che ospita anche il reparto Celere, oltre al Gruppo Sportivo. Grazie all’ospitalità della Polizia di Stato, i ragazzi di Moretti e Salvan, con il preparatore atletico Giovanni Sanguin, a sua volta istruttore e atleta delle Fiamme Oro (è azzurro di lancio del martello), si sono allenati al mattino e al pomeriggio sul campo sportivo presente all’interno del centro. Questa la classifica alla vigilia della decima giornata di andata: Estra I Cavalieri Prato e Viadana 37; Cammi Calvisano 33; Petrarca 31; Marchiol Mogliano e Vea-FemiCZ Rovigo 27; Mantovani Lazio, M-Three San Donà e Fiamme Oro Roma 16; Rugby Reggio 13; L’Aquila 3; Crociati 1 Cordiali saluti