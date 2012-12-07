Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 07/12/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 7 dicembre 2012 DOMANI TERZO TURNO TROFEO ECCELLENZA Il Petrarca ospita i Crociati alla Guizza Domani, SABATO 8 DICEMBRE 2012, terzo turno del Trofeo Eccellenza per il Petrarca, che ospita al "Centro Geremia" della Guizza, per il girone A, i Crociati di Parma (ore 15, arbitro Boaretto di Rovigo). Intanto tra gli indisponibili c'è anche il tallonatore Flavio Damiano, che si é sottoposto mercoledì scorso ad un intervento chirurgico al ginocchio per un problema al menisco. Damiano é stato operato nella casa di cura di Abano Terme dal dottor Emanuele Furlan, già medico del Petrarca e attualmente consulente della società per la chirurgia del ginocchio. "Una partita che vogliamo vincere per continuare il nostro cammino verso le fasi finali del Trofeo Eccellenza", spiega intanto il tecnico del Petrarca Andrea Moretti sull'incontro di domani, "e che rappresenta un'occasione anche per vedere all'opera quei giocatori che per scelte tecniche o infortuni hanno giocato meno, e per far rifiatare chi ha giocato di più fino ad ora. Tutta la squadra si è allenata bene in settimana, io e Rocco Salvan ci aspettiamo da chi andrà in campo l'atteggiamento giusto, quello di chi vuole mettere in difficoltà gli allenatori sulle scelte future. É importante che ci sia competizione all'interno del gruppo, anche perché nessuno si deve sentire la maglia da titolare cucita addosso". Questa la probabile formazione del Petrarca: Bellini, Favaro, Chillon, Bettin, Faggiotto, Favaretto, Francescato, Sarto, Ghiraldini, Bezzati (cap.), Tveraga, Berton, D'Agostino, Mercanti, Furia. A disp.: Novak, Gega, Caporello, Giusti, Targa, Billot, Menniti-Ippolito, Innocenti. Cordiali saluti

