comunicato petrarca rugby
di Redazione
07/12/2012
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 7 dicembre 2012 PETRARCA-CROCIATI RINVIATA La Federazione ha deciso in tarda serata per il rinvio a data da destinarsi della partita PETRARCA-CROCIATI PARMA valida per il Trofeo Eccellenza, in programma domani, SABATO 8 DICEMBRE, per impraticabilità del campo, in previsione anche della nevicata che dovrebbe concludersi solo nella giornata di domani. Cordiali saluti
Redazione