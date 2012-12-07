Loading...

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

07/12/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 7 dicembre 2012 PETRARCA-CROCIATI RINVIATA La Federazione ha deciso in tarda serata per il rinvio a data da destinarsi della partita PETRARCA-CROCIATI PARMA valida per il Trofeo Eccellenza, in programma domani, SABATO 8 DICEMBRE, per impraticabilità del campo, in previsione anche della nevicata che dovrebbe concludersi solo nella giornata di domani. Cordiali saluti
