comunicato petrarca rugby

PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 3 gennaio 2012

SABATO PETRARCA-VIADANA

Riprende l’Eccellenza, si gioca al “Centro Geremia”

Dopo la pausa di Capodanno il Petrarca riprende il campionato di Eccellenza

con la sfida di sabato 5 GENNAIO, che vedrà i bianconeri opposti alla

capolista Viadana. Il match si disputerà alle 15 al “Centro Geremia” della

Guizza, arbitro Passacantando de L’Aquila.

“È un'altra partita di livello per noi, che ci darà la possibilità di

confrontarci contro una delle sicure pretendenti allo scudetto. Il Viadana ha

vinto un derby importante contro Calvisano, segnando tre mete di ottima

fattura, e difendendosi con organizzazione e presenza fisica dalla rimonta

degli avversari. Per questo sarà un incontro che ci metterà alla prova sia in

attacco che in difesa. Non potremo più permetterci partenze come quella contro

Prato, con il risultato già deciso praticamente dopo soli 25 minuti. Ci sarà

grande scontro nelle fasi statiche e dovremmo porre molta attenzione in difesa,

con più possesso in attacco per poter vincere davanti al nostro pubblico. I

ragazzi stanno bene e vogliono sicuramente riscattare l'ultimo passo falso

contro i Cavalieri”.

La formazione annunciata del Petrarca: Bortolussi, Morsellino, Chillon,

Bertetti, Innocenti, Menniti-Ippolito, Travagli, Ansell, Sarto, Targa, Mathers,

Giusti, Leso, Gega, Novak. A disp.: Caporello, Mercanti, D’Agostino, Tveraga,

Conforti, Billot, Sanchez, Bellini/Bettin.

Questa la classifica alla vigilia della decima giornata di andata: Estra I

Cavalieri Prato e Viadana 37; Cammi Calvisano 33; Petrarca 31; Marchiol

Mogliano e Vea-FemiCZ Rovigo 27; Mantovani Lazio, M-Three San Donà e Fiamme Oro

Roma 16; Rugby Reggio 13; L’Aquila 3; Crociati 1

