comunicato petrarca rugby

11/01/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 11 gennaio 2013
TROFEO ECCELLENZA
Domani il San Donà alla Guizza
Quinta giornata del Trofeo Eccellenza, il PETRARCA ospita domani, SABATO 12
GENNAIO, al “Centro Geremia” della Guizza l'M-Three San Donà (ore 15, arbitro
Navarra di Trieste).
“Una partita che ci servirà per continuare il nostro processo di crescita”,
spiega il tecnico Andrea Moretti, “e che oltre a dare l 'opportunità a qualcuno
che ha giocato meno di mettere minuti nelle gambe deve essere utile per
continuare a lavorare su quegli aspetti come l'approccio alla partita e la
disciplina tattica che ancora non riusciamo a mantenere con continuità. E' un
aspetto sul quale io e Rocco Salvan abbiamo insistito e insisteremo molto nei
prossimi mesi, perchè indipendentemente dall'avversario che incontreremo,
dobbiamo avere la capacità di avere un andamento costante, se vogliamo
conseguire gli obbiettivi che ci siamo prefissati”.
La formazione annunciata del Petrarca: Bellini, Faggiotto, Favaro, Chillon,
Morsellino, Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Bezzati (cap.), Tveraga,
Berton, D'Agostino, Damiano, Furia. A disp.: Novak, Mercanti, Cecchinato,
Mathers, Targa, Francescato, Bertetti, Innocenti.
Cordiali saluti
