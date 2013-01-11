comunicato petrarca rugby

PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 11 gennaio 2013

TROFEO ECCELLENZA

Domani il San Donà alla Guizza

Quinta giornata del Trofeo Eccellenza, il PETRARCA ospita domani, SABATO 12

GENNAIO, al “Centro Geremia” della Guizza l'M-Three San Donà (ore 15, arbitro

Navarra di Trieste).

“Una partita che ci servirà per continuare il nostro processo di crescita”,

spiega il tecnico Andrea Moretti, “e che oltre a dare l 'opportunità a qualcuno

che ha giocato meno di mettere minuti nelle gambe deve essere utile per

continuare a lavorare su quegli aspetti come l'approccio alla partita e la

disciplina tattica che ancora non riusciamo a mantenere con continuità. E' un

aspetto sul quale io e Rocco Salvan abbiamo insistito e insisteremo molto nei

prossimi mesi, perchè indipendentemente dall'avversario che incontreremo,

dobbiamo avere la capacità di avere un andamento costante, se vogliamo

conseguire gli obbiettivi che ci siamo prefissati”.

La formazione annunciata del Petrarca: Bellini, Faggiotto, Favaro, Chillon,

Morsellino, Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Bezzati (cap.), Tveraga,

Berton, D'Agostino, Damiano, Furia. A disp.: Novak, Mercanti, Cecchinato,

Mathers, Targa, Francescato, Bertetti, Innocenti.

Cordiali saluti



