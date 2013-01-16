comunicato petrarca rugby

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 16 gennaio 2013 UNA TERZA LINEA SUDAFRICANA AL PETRARCA Tyrone Holmes da oggi a Padova E' arrivato questa mattina a Padova Tyrone Holmes, 27 anni il prossimo 15 aprile, un metro e 86 centimetri per 104 chili. Gioca terza linea, ma può ricoprire anche il ruolo di numero 8. Sudafricano di Johannesburg, con passaporto europeo, nelle ultime stagioni ha fatto parte della squadra di Western Province (finalista di Vodacom Cup nel 2009), dei Griquas, e della Nazionale sudafricana di rugby a 7, partecipando nel 2012 anche al Super 15 con gli Stormers. Un'esperienza in Francia in passato, e nel 2006 è stato per alcuni mesi anche in Inghilterra, ai Northampton Saints. “L'idea era quella di dare la possibilità agli allenatori di far riposare qualche giocatore di quel ruolo alle prese con acciacchi vari”, spiega il D.S. Del Petrarca Corrado Covi, “e di aggiungere un po' di esperienza e di potenza fisica. Per le sue qualità, Tyrone ci sembra il tipo di giocatore adatto a far crescere ancor di più i giovani che avrà attorno durante gli allenamenti e le partite. E' infatti in possesso anche di un patentino di allenatore di livello superiore ottenuto in Inghilterra. Per questo sarà anche coinvolto, in accordo con lo staff tecnico e con i responsabili del settore giovanile, nella formazione tecnica dei nostri ragazzi delle categorie juniores”. “Homes deve essere visto come valore aggiunto”, conferma il tecnico Andrea Moretti. “La società ha fatto uno sforzo dopo aver visto l'impegno dei ragazzi, le loro ambizioni e l'indubbia crescita dall'inizio della stagione. Ha le caratteristiche per integrarsi bene e fare crescere un reparto di terza linea molto giovane, ci serviva un atleta con esperienza di alto livello da trasmettere. Ora valuteremo il suo stato di forma, è fermo da qualche settimana, giocherà ovviamente in base delle necessità della squadra, quando avrà preso un po' di ritmo. L'impressione è di un ragazzo molto serio, appassionato anche di preparazione atletica”. Per giornalisti e fotografi che volessero incontrarlo, Tyrone è disponibile domani, giovedì 17 gennaio (oggi è impegnato con l'ottenimento di documenti e altre incombenze burocratiche) alle 16.30 al “Centro Geremia”. Cordiali saluti