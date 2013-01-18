Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 18/01/2013

PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 18 gennaio 2013

IL PETRARCA IN TRASFERTA A VIADANA

Domani sesta giornata del Trofeo Eccellenza



Sesta giornata (terza di ritorno) per il Trofeo Eccellenza, con il PETRARCA

impegnato in trasferta domani, SABATO 19 gennaio, in anticipo contro il Viadana

(ore 15, arbitro Liperini di Livorno).

“Con questa partita ci giochiamo l'accesso alla finale del Trofeo Eccellenza.

Contro i mantovani sarà importante ripetere in termini di approccio alla

partita e determinazione la prestazione di due settimane fa proprio contro di

loro alla Guizza, cercando però questa volta di essere più cinici e di

capitalizzare il più possibile le occasioni che sapremo creare. Sara una

partita molto fisica, sopratutto davanti, considerando anche che le condizioni

meteo che si preannunciano difficili. Ci sarà anche la possibilità di vedere

all'opera Tyrone Holmes, la nuova terza linea sudafricana, che ho visto già

essersi integrato col gruppo molto bene”.

La formazione annunciata del Petrarca: Bellini, Faggiotto, Favaro, Chillon,

Morsellino, Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Bezzati (cap.), Tveraga,

Berton, D'Agostino, Damiano, Furia. A disp.: Novak, Mercanti, Cecchinato,

Mathers, Targa, Francescato, Bertetti, Innocenti.

Cordiali saluti



