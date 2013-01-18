comunicato petrarca rugby
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 18 gennaio 2013
IL PETRARCA IN TRASFERTA A VIADANA
Domani sesta giornata del Trofeo Eccellenza
Sesta giornata (terza di ritorno) per il Trofeo Eccellenza, con il PETRARCA
impegnato in trasferta domani, SABATO 19 gennaio, in anticipo contro il Viadana
(ore 15, arbitro Liperini di Livorno).
“Con questa partita ci giochiamo l'accesso alla finale del Trofeo Eccellenza.
Contro i mantovani sarà importante ripetere in termini di approccio alla
partita e determinazione la prestazione di due settimane fa proprio contro di
loro alla Guizza, cercando però questa volta di essere più cinici e di
capitalizzare il più possibile le occasioni che sapremo creare. Sara una
partita molto fisica, sopratutto davanti, considerando anche che le condizioni
meteo che si preannunciano difficili. Ci sarà anche la possibilità di vedere
all'opera Tyrone Holmes, la nuova terza linea sudafricana, che ho visto già
essersi integrato col gruppo molto bene”.
La formazione annunciata del Petrarca: Bellini, Faggiotto, Favaro, Chillon,
Morsellino, Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Bezzati (cap.), Tveraga,
Berton, D'Agostino, Damiano, Furia. A disp.: Novak, Mercanti, Cecchinato,
Mathers, Targa, Francescato, Bertetti, Innocenti.
Cordiali saluti
