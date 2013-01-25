comunicato petrarca rugby
di Redazione
25/01/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 25 gennaio 2013
POSTICIPO A MOGLIANO
Il Petrarca domenica in trasferta nell'ultima di andata
Ultima giornata di andata del campionato di rugby di Eccellenza, con il
PETRARCA impegnato DOMENICA 27 GENNAIO in trasferta contro il Marchiol Mogliano
(ore 15, arbitro Damasco di Napoli, diretta Rai Sport 1).
Intanto la società bianconera, a testimonianza della proficua collaborazione
in atto con tutte le società cittadine, ringrazia il Cus Padova e il suo
presidente Roberto Zanovello, che ha consentito al Petrarca di allenarsi sul
proprio campo sintetico visto il perdurare delle cattive condizioni
meteorologiche.
“Una partita importante che il Petrarca affronterà con l'intenzione di
giocarsi il risultato punto a punto”, spiega l'allenatore Andrea Moretti. “Non
andremo a Mogliano per fare da spettatori, e i ragazzi si sono preparati con
molta attenzione e determinazione. Componenti che saranno fondamentali per
mettere in difficoltà gli avversari. Un Mogliano che in Europa in termini di
risultati ha sicuramente patito il divario con le squadre affrontate, ma che
ha avuto in cambio esperienza in termini di intensità a capacità di reggere
ritmi e impatto fisico per fasi di gioco successive. Dai video delle loro
partite abbiamo visto che comunque non hanno mai rinunciato al loro gioco
mettendo in difficoltà in alcuni frangenti squadre come Wasps e Bayonne,e
questo non fa altro che confermare l'ottimo lavoro di Casellato e Properzi. Dal
canto nostro, nonostante la sconfitta a Viadana, sia io che Rocco abbiamo avuto
ottimi riscontri dai ragazzi in termini di
approccio, determinazione e capacità di adattamento. E' prevista una giornata
di sole, e questo aiuterà le squadre a produrre gioco e a fare in modo che chi
venga allo stadio possa passare un buon pomeriggio di rugby”.
La formazione annunciata del Petrarca: Bortolussi, Morsellino, Favaro,
Chillon, Innocenti, Menniti-Ippolito, Travagli, Ansell, Holmes, Targa, Mathers,
Tveraga, Mercanti, Gega, Furia. A disp.: Caporello, Damiano, D'Agostino,
Giusti, Sarto, Billot, Sanchez, Bellini.
Classifica: Estra I Cavalieri Prato 42, Viadana 41, Calvisano 38, Petrarca 32,
Rovigo 27, Mogliano 27, San Donà 20, Fiamme Oro 20, Reggio 18, Lazio 17, L’
Aquila 3, Crociati 2
Cordiali saluti
