Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 25/01/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 25 gennaio 2013



POSTICIPO A MOGLIANO

Il Petrarca domenica in trasferta nell'ultima di andata



Ultima giornata di andata del campionato di rugby di Eccellenza, con il

PETRARCA impegnato DOMENICA 27 GENNAIO in trasferta contro il Marchiol Mogliano

(ore 15, arbitro Damasco di Napoli, diretta Rai Sport 1).

Intanto la società bianconera, a testimonianza della proficua collaborazione

in atto con tutte le società cittadine, ringrazia il Cus Padova e il suo

presidente Roberto Zanovello, che ha consentito al Petrarca di allenarsi sul

proprio campo sintetico visto il perdurare delle cattive condizioni

meteorologiche.

“Una partita importante che il Petrarca affronterà con l'intenzione di

giocarsi il risultato punto a punto”, spiega l'allenatore Andrea Moretti. “Non

andremo a Mogliano per fare da spettatori, e i ragazzi si sono preparati con

molta attenzione e determinazione. Componenti che saranno fondamentali per

mettere in difficoltà gli avversari. Un Mogliano che in Europa in termini di

risultati ha sicuramente patito il divario con le squadre affrontate, ma che

ha avuto in cambio esperienza in termini di intensità a capacità di reggere

ritmi e impatto fisico per fasi di gioco successive. Dai video delle loro

partite abbiamo visto che comunque non hanno mai rinunciato al loro gioco

mettendo in difficoltà in alcuni frangenti squadre come Wasps e Bayonne,e

questo non fa altro che confermare l'ottimo lavoro di Casellato e Properzi. Dal

canto nostro, nonostante la sconfitta a Viadana, sia io che Rocco abbiamo avuto

ottimi riscontri dai ragazzi in termini di

approccio, determinazione e capacità di adattamento. E' prevista una giornata

di sole, e questo aiuterà le squadre a produrre gioco e a fare in modo che chi

venga allo stadio possa passare un buon pomeriggio di rugby”.

La formazione annunciata del Petrarca: Bortolussi, Morsellino, Favaro,

Chillon, Innocenti, Menniti-Ippolito, Travagli, Ansell, Holmes, Targa, Mathers,

Tveraga, Mercanti, Gega, Furia. A disp.: Caporello, Damiano, D'Agostino,

Giusti, Sarto, Billot, Sanchez, Bellini.

Classifica: Estra I Cavalieri Prato 42, Viadana 41, Calvisano 38, Petrarca 32,

Rovigo 27, Mogliano 27, San Donà 20, Fiamme Oro 20, Reggio 18, Lazio 17, L’

Aquila 3, Crociati 2

Cordiali saluti



Condividi Facebook Twitter Whatsapp