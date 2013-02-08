Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

08/02/2013

PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 8 febbraio 2013



DOMENICA IL PETRARCA IN TRASFERTA A REGGIO

Prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza

Dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, prima di ritorno, e il

PETRARCA è impegnato DOMENICA 10 febbraio in trasferta a Reggio Emilia (ore

14.30, arbitro Traversi di Rovigo).

“Una partita che dovremo affrontare con la massima attenzione”, spiega il

tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “Reggio è una squadra che è cresciuta

molto dall'inizio di stagione e non è sicuramente da sottovalutare. Ha degli

avanti molto, fisici sui quali basa gran parte del suo gioco.

Inoltre può contare su stranieri, Vaki tra tutti, che hanno dato maggiore

stabilità e serenità alla squadra. Gli ultimi risultati ne confermano la

competitività. Per questo noi dovremo scendere in campo molto concentrati e

ordinati. Mi aspetto una battaglia molto fisica davanti, che

dovremmo d'altro canto assolutamente vincere se vogliamo portare a casa il

risultato e mantenere aperta la corsa per i play off”.

La probabile formazione del Petrarca: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Bertetti,

Morsellino, Menniti-Ippolito, Travagli, Sarto, Conforti, Holmes, Mathers,

Tveraga, Leso, Gega (capitano), Furia. A disp.: Novak, Damiano, Mercanti,

Targa, Bezzati, Billot, Sanchez, Bellini.

Cordiali saluti



