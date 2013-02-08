Loading...

comunicato petrarca rugby

08/02/2013

TITOLO
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 8 febbraio 2013

DOMENICA IL PETRARCA IN TRASFERTA A REGGIO
Prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza
Dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, prima di ritorno, e il
PETRARCA è impegnato DOMENICA 10 febbraio in trasferta a Reggio Emilia (ore
14.30, arbitro Traversi di Rovigo).
“Una partita che dovremo affrontare con la massima attenzione”, spiega il
tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “Reggio è una squadra che è cresciuta
molto dall'inizio di stagione e non è sicuramente da sottovalutare. Ha degli
avanti molto, fisici sui quali basa gran parte del suo gioco.
Inoltre può contare su stranieri, Vaki tra tutti, che hanno dato maggiore
stabilità e serenità alla squadra. Gli ultimi risultati ne confermano la
competitività. Per questo noi dovremo scendere in campo molto concentrati e
ordinati. Mi aspetto una battaglia molto fisica davanti, che
dovremmo d'altro canto assolutamente vincere se vogliamo portare a casa il
risultato e mantenere aperta la corsa per i play off”.
La probabile formazione del Petrarca: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Bertetti,
Morsellino, Menniti-Ippolito, Travagli, Sarto, Conforti, Holmes, Mathers,
Tveraga, Leso, Gega (capitano), Furia. A disp.: Novak, Damiano, Mercanti,
Targa, Bezzati, Billot, Sanchez, Bellini.
Cordiali saluti
