comunicato petrarca rugby
di Redazione
14/02/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 14 febbraio 2013
SABATO ARRIVANO LE FIAMME ORO
Tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, e il PETRARCA ospita al
“Centro Geremia” della Guizza le Fiamme Oro SABATO 16 FEBBRAIO (ore 15, arbitro
Mitrea di Treviso). Un avversario, particolare, visto che in panchina siede
Pasquale Presutti, colonna del Petrarca per molti anni, prima da giocatore, poi
da allenatore. “Arriviamo a questa partita dopo una buona vittoria a Reggio
Emilia”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “dove siamo stati molto
efficaci per i primi 50 minuti. Sul punteggio ampiamente a nostro favore
abbiamo però avuto un calo di concentrazione e consentito il recupero degli
avversari. Con le Fiamme Oro sarà un'altra partita, verranno qui con la mente
sgombra, senza nulla da perdere perché sono già salvi. Inoltre sono molto ben
preparati, Pasquale conosce perfettamente l'ambiente del Petrarca.
Noi dovremo essere bravi a tenere alta la nostra concentrazione e a eseguire
il lavoro preparato in settimana nel modo più efficace. Il risultato sarà una
diretta conseguenza di quello che faremo vedere in campo”.
La probabile formazione del Petrarca: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Bertetti,
Morsellino, Menniti-Ippolito, Travagli, Sarto, Conforti, Holmes, Mathers,
Tveraga, Leso, Gega (capitano), Furia. A disp.: Novak, Damiano, Mercanti,
Targa, Bezzati, Billot, Sanchez, Bellini.
Intanto il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, nell’ambito della
Campagna per la prevenzione delle dipendenze e per la promozione di stile di
vita sani e responsabili tra i giovani, avvalendosi della collaborazione dell’
Associazione Fuori Target realizza – in accordo con il Rugby Petrarca s.r.l. -
degli interventi di sensibilizzazione e contrasto all’abuso di alcol, all’uso
di sostanze e di prevenzione degli incidenti stradali nel corso delle partite
di rugby che si svolgeranno negli impianti sportivi Memo Geremia.
L’azione avrà come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza e la
conoscenza dei rischi per la salute legati al consumo di alcol, sensibilizzare
verso comportamenti corretti in ambito di sicurezza stradale favorendo la
conoscenza del sistema sanzionatorio del Codice della Strada.
L’iniziativa prevede la presenza durante le partite di rugby di uno stand con
due operatori all’interno degli impianti sportivi Memo Geremia, che
distribuiranno materiale divulgativo sui temi agli spettatori dell’incontro,
segnalando la loro presenza per dare visibilità all’iniziativa oltre che
spostandosi tra le tribune; sarà inoltre possibile effettuare gratuitamente l’
alcoltest.
Gli interventi avverranno il 16 febbraio in occasione di Petrarca vs Fiamme
Oro e il 9 marzo per Petrarca vs L’Aquila. L’iniziativa si svolge con il
patrocinio del Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova.
Cordiali saluti
COMUNICATO STAMPA
Padova, 14 febbraio 2013
SABATO ARRIVANO LE FIAMME ORO
Tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, e il PETRARCA ospita al
“Centro Geremia” della Guizza le Fiamme Oro SABATO 16 FEBBRAIO (ore 15, arbitro
Mitrea di Treviso). Un avversario, particolare, visto che in panchina siede
Pasquale Presutti, colonna del Petrarca per molti anni, prima da giocatore, poi
da allenatore. “Arriviamo a questa partita dopo una buona vittoria a Reggio
Emilia”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “dove siamo stati molto
efficaci per i primi 50 minuti. Sul punteggio ampiamente a nostro favore
abbiamo però avuto un calo di concentrazione e consentito il recupero degli
avversari. Con le Fiamme Oro sarà un'altra partita, verranno qui con la mente
sgombra, senza nulla da perdere perché sono già salvi. Inoltre sono molto ben
preparati, Pasquale conosce perfettamente l'ambiente del Petrarca.
Noi dovremo essere bravi a tenere alta la nostra concentrazione e a eseguire
il lavoro preparato in settimana nel modo più efficace. Il risultato sarà una
diretta conseguenza di quello che faremo vedere in campo”.
La probabile formazione del Petrarca: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Bertetti,
Morsellino, Menniti-Ippolito, Travagli, Sarto, Conforti, Holmes, Mathers,
Tveraga, Leso, Gega (capitano), Furia. A disp.: Novak, Damiano, Mercanti,
Targa, Bezzati, Billot, Sanchez, Bellini.
Intanto il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, nell’ambito della
Campagna per la prevenzione delle dipendenze e per la promozione di stile di
vita sani e responsabili tra i giovani, avvalendosi della collaborazione dell’
Associazione Fuori Target realizza – in accordo con il Rugby Petrarca s.r.l. -
degli interventi di sensibilizzazione e contrasto all’abuso di alcol, all’uso
di sostanze e di prevenzione degli incidenti stradali nel corso delle partite
di rugby che si svolgeranno negli impianti sportivi Memo Geremia.
L’azione avrà come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza e la
conoscenza dei rischi per la salute legati al consumo di alcol, sensibilizzare
verso comportamenti corretti in ambito di sicurezza stradale favorendo la
conoscenza del sistema sanzionatorio del Codice della Strada.
L’iniziativa prevede la presenza durante le partite di rugby di uno stand con
due operatori all’interno degli impianti sportivi Memo Geremia, che
distribuiranno materiale divulgativo sui temi agli spettatori dell’incontro,
segnalando la loro presenza per dare visibilità all’iniziativa oltre che
spostandosi tra le tribune; sarà inoltre possibile effettuare gratuitamente l’
alcoltest.
Gli interventi avverranno il 16 febbraio in occasione di Petrarca vs Fiamme
Oro e il 9 marzo per Petrarca vs L’Aquila. L’iniziativa si svolge con il
patrocinio del Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova.
Cordiali saluti
Articolo Precedente
[ECCELLENZA] PETRARCA, IL XV PER LA GARA CON FIAMME ORO
Articolo Successivo
CROCIATI, LA FORMAZIONE PER IL DERBY COI CROCIATI
Redazione