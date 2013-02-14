Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

14/02/2013

PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 14 febbraio 2013

SABATO ARRIVANO LE FIAMME ORO

Tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, e il PETRARCA ospita al

“Centro Geremia” della Guizza le Fiamme Oro SABATO 16 FEBBRAIO (ore 15, arbitro

Mitrea di Treviso). Un avversario, particolare, visto che in panchina siede

Pasquale Presutti, colonna del Petrarca per molti anni, prima da giocatore, poi

da allenatore. “Arriviamo a questa partita dopo una buona vittoria a Reggio

Emilia”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “dove siamo stati molto

efficaci per i primi 50 minuti. Sul punteggio ampiamente a nostro favore

abbiamo però avuto un calo di concentrazione e consentito il recupero degli

avversari. Con le Fiamme Oro sarà un'altra partita, verranno qui con la mente

sgombra, senza nulla da perdere perché sono già salvi. Inoltre sono molto ben

preparati, Pasquale conosce perfettamente l'ambiente del Petrarca.

Noi dovremo essere bravi a tenere alta la nostra concentrazione e a eseguire

il lavoro preparato in settimana nel modo più efficace. Il risultato sarà una

diretta conseguenza di quello che faremo vedere in campo”.

La probabile formazione del Petrarca: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Bertetti,

Morsellino, Menniti-Ippolito, Travagli, Sarto, Conforti, Holmes, Mathers,

Tveraga, Leso, Gega (capitano), Furia. A disp.: Novak, Damiano, Mercanti,

Targa, Bezzati, Billot, Sanchez, Bellini.

Intanto il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, nell’ambito della

Campagna per la prevenzione delle dipendenze e per la promozione di stile di

vita sani e responsabili tra i giovani, avvalendosi della collaborazione dell’

Associazione Fuori Target realizza – in accordo con il Rugby Petrarca s.r.l. -

degli interventi di sensibilizzazione e contrasto all’abuso di alcol, all’uso

di sostanze e di prevenzione degli incidenti stradali nel corso delle partite

di rugby che si svolgeranno negli impianti sportivi Memo Geremia.

L’azione avrà come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza e la

conoscenza dei rischi per la salute legati al consumo di alcol, sensibilizzare

verso comportamenti corretti in ambito di sicurezza stradale favorendo la

conoscenza del sistema sanzionatorio del Codice della Strada.

L’iniziativa prevede la presenza durante le partite di rugby di uno stand con

due operatori all’interno degli impianti sportivi Memo Geremia, che

distribuiranno materiale divulgativo sui temi agli spettatori dell’incontro,

segnalando la loro presenza per dare visibilità all’iniziativa oltre che

spostandosi tra le tribune; sarà inoltre possibile effettuare gratuitamente l’

alcoltest.

Gli interventi avverranno il 16 febbraio in occasione di Petrarca vs Fiamme

Oro e il 9 marzo per Petrarca vs L’Aquila. L’iniziativa si svolge con il

patrocinio del Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova.

