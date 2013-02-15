comunicato petrarca rugby
di Redazione
15/02/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 15 febbraio 2013
DOPO LA PARTITA UNA MESSA IN RICORDO DI MARCELLO FRONDA
Domani, SABATO 16 febbraio, al termine della partita PETRARCA-FIAMME ORO, alle
17.45, padre Spartaco Galante S.J. celebrerà una messa al “Centro Geremia” in
ricordo di Marcello Fronda, ex-giocatore delle Fiamme Oro e allenatore del
Petrarca e della Tre Pini, scomparso il 13 novembre scorso nella sua abitazione
di Maserà di Padova.
Cordiali saluti
Redazione