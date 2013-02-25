comunicato petrarca rugby

Loading...

25/02/2013

PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 25 febbraio 2013

MARTEDI' DOMINGUEZ A PADOVA
Mercoledì e giovedì presentazione del derby in comune a Padova e Rovigo

Giornata bianconera per il recordman di punti segnati con la maglia
dell'Italia DIEGO DOMINGUEZ. Diego, impegnato in queste settimane come
commentatore del Sei Nazioni per SkySport, sarà al “Centro Geremia” della
Guizza domani, MARTEDI' 26 FEBBRAIO, per incontrare gli atleti bianconeri. Alle
16 sarà in campo con i calciatori della Prima Squadra, alle 16.45 guiderà un
allenamento con l'Under 14 del Petrarca. Alle 18, infine, allenamento con
l'Under 20 bianconera, prima del terzo tempo al “Centro Geremia” e di
incontrare a cena lo staff, il presidente Enrico Toffano e il vicepresidente
Alessandro Banzato.
Intanto inizia la settimana di avvicinamento al derby numero 150 tra Petrarca
e Rovigo, in programma DOMENICA 3 MARZO alle 15 allo stadio Battaglini di
Rovigo.
Appuntamento ufficiale mercoledì 27 febbraio alle 10.45 in municipio a Padova,
dove verrà presentato all'assessore allo Sport del comune di Padova Umberto
Zampieri il trofeo che verrà messo in palio domenica.
Giovedì 28, invece, alle 12, presentazione ufficiale del derby in municipio a
Rovigo, presente una delegazione del Petrarca con il presidente Toffano.
Cordiali saluti
