comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 25/02/2013

PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 25 febbraio 2013



MARTEDI' DOMINGUEZ A PADOVA

Mercoledì e giovedì presentazione del derby in comune a Padova e Rovigo



Giornata bianconera per il recordman di punti segnati con la maglia

dell'Italia DIEGO DOMINGUEZ. Diego, impegnato in queste settimane come

commentatore del Sei Nazioni per SkySport, sarà al “Centro Geremia” della

Guizza domani, MARTEDI' 26 FEBBRAIO, per incontrare gli atleti bianconeri. Alle

16 sarà in campo con i calciatori della Prima Squadra, alle 16.45 guiderà un

allenamento con l'Under 14 del Petrarca. Alle 18, infine, allenamento con

l'Under 20 bianconera, prima del terzo tempo al “Centro Geremia” e di

incontrare a cena lo staff, il presidente Enrico Toffano e il vicepresidente

Alessandro Banzato.

Intanto inizia la settimana di avvicinamento al derby numero 150 tra Petrarca

e Rovigo, in programma DOMENICA 3 MARZO alle 15 allo stadio Battaglini di

Rovigo.

Appuntamento ufficiale mercoledì 27 febbraio alle 10.45 in municipio a Padova,

dove verrà presentato all'assessore allo Sport del comune di Padova Umberto

Zampieri il trofeo che verrà messo in palio domenica.

Giovedì 28, invece, alle 12, presentazione ufficiale del derby in municipio a

Rovigo, presente una delegazione del Petrarca con il presidente Toffano.

Cordiali saluti



