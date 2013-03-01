comunicato petrarca rugby
di Redazione
01/03/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 1 marzo 2013
DOMENICA A ROVIGO DERBY NUMERO 150
Lutto in casa Petrarca, scomparso Vasco Nicolao
Due giorni al derby di DOMENICA 3 MARZO: andrà in scena allo stadio Battaglini
di Rovigo l'edizione numero 150 della sfida più giocata del rugby italiano (ore
15, arbitro Liperini di Livorno, differita su Rai Sport 1 alle 22.30).
In palio anche il Trofeo Adige, realizzato da Giancarlo Signoretto, maestro
vetraio di Murano. Questa sera, venerdì, alle 18, presentazione ufficiale del
derby al “Centro Geremia” della Guizza, con la presenza di molti giocatori del
presente e del passato e la consegna di alcuni riconoscimenti.
Purtroppo in queste ore è arrivata anche una notizia tragica, con la
scomparsa, avvenuta ieri sera, di Vasco Nicolao, ex-giocatore del Petrarca
negli anni '50, e storico segretario “a vita” dei Petrarchi, l'associazione che
riunisce gli ex-giocatori bianconeri. Vasco, anima dell'associazione e memoria
storica della società, custodiva da sempre tutta la banca dati anagrafica dei
giocatori che hanno vestito la maglia del Petrarca, oltre a organizzare i
principali eventi dell'associazione. I funerali si svolgeranno lunedì 4 marzo
alle ore 10.30 presso la chiesa di San Nicolò a Padova. Prima del derby di
Rovigo verrà osservato un minuto di silenzio per ricordarlo.
Tornando al derby, saranno in tribuna, invitati dal Rovigo, anche molti ex-
azzurri delle due società, che hanno ricevuto il cap ufficiale della
Federazione in occasione della prima giornata del Sei Nazioni. L'allenatore
Andrea Moretti: “Derby 150, una partita che rappresenta la storia del rugby
italiano nella quale nuovamente si confrontano passioni e tradizioni tra queste
due squadre.
Poter esserne partecipe inorgoglisce me e i ragazzi, che si sono preparati con
grande dedizione e senso di responsabilità. Tutti i derby con Rovigo sono
importanti e c'è sempre qualcosa in palio, questo essendo il 150simo della
serie riveste un'importanza statistica, verrà ricordato nella memoria storica
delle due società. Per questo i ragazzi non vedono l'ora di poter scendere in
campo e onorare chi prima di loro ha indossato questa maglia. Io e Rocco Salvan
ci attendiamo una partita durissima, sappiamo di dover ribattere colpo su colpo
l'aggressività e la voglia di rivalsa che Rovigo metterà
sin dai primi minuti e per tutto il resto della partita.
Ci aspettiamo un Rovigo molto dinamico che alternerà spesso il gioco al piede
per metterci in difficoltà così come han fatto le Fiamme Oro la settimana
scorsa. Dal canto nostro dovremmo essere molto disciplinati e gestire con
equilibrio i momenti delicati che ci saranno durante la partita.
Tengo comunque a ringraziare tutti quei giocatori che sono rimasti fuori dalle
convocazioni e che si sono comunque allenati con grande impegno aiutando i
compagni a preparare la partita nel migliore dei modi”.
La formazione annunciata: Bortolussi, Bellini, Sanchez, Bertetti, Innocenti,
Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Holmes, Mathers, Tveraga, Leso,
Gega, Furia. A disp.: Damiano, Caporello, D'Agostino, Targa, Ansell, Travagli,
Favaro, Chillon.
Cordiali saluti
COMUNICATO STAMPA
Padova, 1 marzo 2013
DOMENICA A ROVIGO DERBY NUMERO 150
Lutto in casa Petrarca, scomparso Vasco Nicolao
Due giorni al derby di DOMENICA 3 MARZO: andrà in scena allo stadio Battaglini
di Rovigo l'edizione numero 150 della sfida più giocata del rugby italiano (ore
15, arbitro Liperini di Livorno, differita su Rai Sport 1 alle 22.30).
In palio anche il Trofeo Adige, realizzato da Giancarlo Signoretto, maestro
vetraio di Murano. Questa sera, venerdì, alle 18, presentazione ufficiale del
derby al “Centro Geremia” della Guizza, con la presenza di molti giocatori del
presente e del passato e la consegna di alcuni riconoscimenti.
Purtroppo in queste ore è arrivata anche una notizia tragica, con la
scomparsa, avvenuta ieri sera, di Vasco Nicolao, ex-giocatore del Petrarca
negli anni '50, e storico segretario “a vita” dei Petrarchi, l'associazione che
riunisce gli ex-giocatori bianconeri. Vasco, anima dell'associazione e memoria
storica della società, custodiva da sempre tutta la banca dati anagrafica dei
giocatori che hanno vestito la maglia del Petrarca, oltre a organizzare i
principali eventi dell'associazione. I funerali si svolgeranno lunedì 4 marzo
alle ore 10.30 presso la chiesa di San Nicolò a Padova. Prima del derby di
Rovigo verrà osservato un minuto di silenzio per ricordarlo.
Tornando al derby, saranno in tribuna, invitati dal Rovigo, anche molti ex-
azzurri delle due società, che hanno ricevuto il cap ufficiale della
Federazione in occasione della prima giornata del Sei Nazioni. L'allenatore
Andrea Moretti: “Derby 150, una partita che rappresenta la storia del rugby
italiano nella quale nuovamente si confrontano passioni e tradizioni tra queste
due squadre.
Poter esserne partecipe inorgoglisce me e i ragazzi, che si sono preparati con
grande dedizione e senso di responsabilità. Tutti i derby con Rovigo sono
importanti e c'è sempre qualcosa in palio, questo essendo il 150simo della
serie riveste un'importanza statistica, verrà ricordato nella memoria storica
delle due società. Per questo i ragazzi non vedono l'ora di poter scendere in
campo e onorare chi prima di loro ha indossato questa maglia. Io e Rocco Salvan
ci attendiamo una partita durissima, sappiamo di dover ribattere colpo su colpo
l'aggressività e la voglia di rivalsa che Rovigo metterà
sin dai primi minuti e per tutto il resto della partita.
Ci aspettiamo un Rovigo molto dinamico che alternerà spesso il gioco al piede
per metterci in difficoltà così come han fatto le Fiamme Oro la settimana
scorsa. Dal canto nostro dovremmo essere molto disciplinati e gestire con
equilibrio i momenti delicati che ci saranno durante la partita.
Tengo comunque a ringraziare tutti quei giocatori che sono rimasti fuori dalle
convocazioni e che si sono comunque allenati con grande impegno aiutando i
compagni a preparare la partita nel migliore dei modi”.
La formazione annunciata: Bortolussi, Bellini, Sanchez, Bertetti, Innocenti,
Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Holmes, Mathers, Tveraga, Leso,
Gega, Furia. A disp.: Damiano, Caporello, D'Agostino, Targa, Ansell, Travagli,
Favaro, Chillon.
Cordiali saluti
Articolo Precedente
ZEBRE ANCORA BEFFATE NEL FINALE A GALWAY. VINCE CONNACHT 23-19
Redazione