comunicato petrarca rugby

di Redazione 01/03/2013

PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 1 marzo 2013



DOMENICA A ROVIGO DERBY NUMERO 150

Lutto in casa Petrarca, scomparso Vasco Nicolao



Due giorni al derby di DOMENICA 3 MARZO: andrà in scena allo stadio Battaglini

di Rovigo l'edizione numero 150 della sfida più giocata del rugby italiano (ore

15, arbitro Liperini di Livorno, differita su Rai Sport 1 alle 22.30).

In palio anche il Trofeo Adige, realizzato da Giancarlo Signoretto, maestro

vetraio di Murano. Questa sera, venerdì, alle 18, presentazione ufficiale del

derby al “Centro Geremia” della Guizza, con la presenza di molti giocatori del

presente e del passato e la consegna di alcuni riconoscimenti.

Purtroppo in queste ore è arrivata anche una notizia tragica, con la

scomparsa, avvenuta ieri sera, di Vasco Nicolao, ex-giocatore del Petrarca

negli anni '50, e storico segretario “a vita” dei Petrarchi, l'associazione che

riunisce gli ex-giocatori bianconeri. Vasco, anima dell'associazione e memoria

storica della società, custodiva da sempre tutta la banca dati anagrafica dei

giocatori che hanno vestito la maglia del Petrarca, oltre a organizzare i

principali eventi dell'associazione. I funerali si svolgeranno lunedì 4 marzo

alle ore 10.30 presso la chiesa di San Nicolò a Padova. Prima del derby di

Rovigo verrà osservato un minuto di silenzio per ricordarlo.

Tornando al derby, saranno in tribuna, invitati dal Rovigo, anche molti ex-

azzurri delle due società, che hanno ricevuto il cap ufficiale della

Federazione in occasione della prima giornata del Sei Nazioni. L'allenatore

Andrea Moretti: “Derby 150, una partita che rappresenta la storia del rugby

italiano nella quale nuovamente si confrontano passioni e tradizioni tra queste

due squadre.

Poter esserne partecipe inorgoglisce me e i ragazzi, che si sono preparati con

grande dedizione e senso di responsabilità. Tutti i derby con Rovigo sono

importanti e c'è sempre qualcosa in palio, questo essendo il 150simo della

serie riveste un'importanza statistica, verrà ricordato nella memoria storica

delle due società. Per questo i ragazzi non vedono l'ora di poter scendere in

campo e onorare chi prima di loro ha indossato questa maglia. Io e Rocco Salvan

ci attendiamo una partita durissima, sappiamo di dover ribattere colpo su colpo

l'aggressività e la voglia di rivalsa che Rovigo metterà

sin dai primi minuti e per tutto il resto della partita.

Ci aspettiamo un Rovigo molto dinamico che alternerà spesso il gioco al piede

per metterci in difficoltà così come han fatto le Fiamme Oro la settimana

scorsa. Dal canto nostro dovremmo essere molto disciplinati e gestire con

equilibrio i momenti delicati che ci saranno durante la partita.

Tengo comunque a ringraziare tutti quei giocatori che sono rimasti fuori dalle

convocazioni e che si sono comunque allenati con grande impegno aiutando i

compagni a preparare la partita nel migliore dei modi”.

La formazione annunciata: Bortolussi, Bellini, Sanchez, Bertetti, Innocenti,

Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Holmes, Mathers, Tveraga, Leso,

Gega, Furia. A disp.: Damiano, Caporello, D'Agostino, Targa, Ansell, Travagli,

Favaro, Chillon.

