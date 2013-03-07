Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 07/03/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 7 marzo 2013





SABATO ARRIVA L'AQUILA





Quindicesima giornata del campionato di Eccellenza, e il Petrarca ospita

SABATO 9 MARZO al “Centro Geremia” della Guizza (ore 15, arbitro Boaretto di

Frassinelle) L'Aquila.

“Come ho detto ai ragazzi”, spiega il tecnico bianconero Andrea Moretti, “il

derby con Rovigo è finito con il fischio dell'arbitro. Non possiamo

assolutamente pensare al passato, dobbiamo concentrarci invece sulla partita

altrettanto importante con L'Aquila in casa, partita che vogliamo fare nostra a

tutti i costi, e che presenta sicuramente delle difficoltà. Una rappresentata

da L'Aquila, che sta giocando per non retrocedere e che verrà a Padova con il

coltello tra i denti. La seconda dalle condizioni climatiche avverse e dal

campo, certamente pesante. Condizioni che non ci consentiranno di sviluppare il

gioco che vorremmo. Dovremo essere molto bravi e efficaci sia in fase di

conquista che nel mantenimento del possesso, e come abbiamo fatto a Rovigo,

specialmente nel primo tempo, effettuare un gioco al piede efficace. Non voglio

che nessuno parli di cinque punti: prima dobbiamo pensare a vincere la partita,

massimo rispetto per l'avversario, una delle società che hanno fatto la storia

del rugby italiano”.



La formazione annunciata del Petrarca: Bellini, Ziegler, Chillon, Sanchez,

Favaro, Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Targa, Mathers, Giusti,

D'Agostino, Damiano, Caporello. A disp.: Furia, Gega, Leso, Tveraga, Bezzati,

Francescato, Bertetti, Bortolussi.



Cordiali saluti



Condividi Facebook Twitter Whatsapp