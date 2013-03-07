comunicato petrarca rugby
di Redazione
07/03/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 7 marzo 2013
SABATO ARRIVA L'AQUILA
Quindicesima giornata del campionato di Eccellenza, e il Petrarca ospita
SABATO 9 MARZO al “Centro Geremia” della Guizza (ore 15, arbitro Boaretto di
Frassinelle) L'Aquila.
“Come ho detto ai ragazzi”, spiega il tecnico bianconero Andrea Moretti, “il
derby con Rovigo è finito con il fischio dell'arbitro. Non possiamo
assolutamente pensare al passato, dobbiamo concentrarci invece sulla partita
altrettanto importante con L'Aquila in casa, partita che vogliamo fare nostra a
tutti i costi, e che presenta sicuramente delle difficoltà. Una rappresentata
da L'Aquila, che sta giocando per non retrocedere e che verrà a Padova con il
coltello tra i denti. La seconda dalle condizioni climatiche avverse e dal
campo, certamente pesante. Condizioni che non ci consentiranno di sviluppare il
gioco che vorremmo. Dovremo essere molto bravi e efficaci sia in fase di
conquista che nel mantenimento del possesso, e come abbiamo fatto a Rovigo,
specialmente nel primo tempo, effettuare un gioco al piede efficace. Non voglio
che nessuno parli di cinque punti: prima dobbiamo pensare a vincere la partita,
massimo rispetto per l'avversario, una delle società che hanno fatto la storia
del rugby italiano”.
La formazione annunciata del Petrarca: Bellini, Ziegler, Chillon, Sanchez,
Favaro, Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Targa, Mathers, Giusti,
D'Agostino, Damiano, Caporello. A disp.: Furia, Gega, Leso, Tveraga, Bezzati,
Francescato, Bertetti, Bortolussi.
Cordiali saluti
COMUNICATO STAMPA
Padova, 7 marzo 2013
SABATO ARRIVA L'AQUILA
Quindicesima giornata del campionato di Eccellenza, e il Petrarca ospita
SABATO 9 MARZO al “Centro Geremia” della Guizza (ore 15, arbitro Boaretto di
Frassinelle) L'Aquila.
“Come ho detto ai ragazzi”, spiega il tecnico bianconero Andrea Moretti, “il
derby con Rovigo è finito con il fischio dell'arbitro. Non possiamo
assolutamente pensare al passato, dobbiamo concentrarci invece sulla partita
altrettanto importante con L'Aquila in casa, partita che vogliamo fare nostra a
tutti i costi, e che presenta sicuramente delle difficoltà. Una rappresentata
da L'Aquila, che sta giocando per non retrocedere e che verrà a Padova con il
coltello tra i denti. La seconda dalle condizioni climatiche avverse e dal
campo, certamente pesante. Condizioni che non ci consentiranno di sviluppare il
gioco che vorremmo. Dovremo essere molto bravi e efficaci sia in fase di
conquista che nel mantenimento del possesso, e come abbiamo fatto a Rovigo,
specialmente nel primo tempo, effettuare un gioco al piede efficace. Non voglio
che nessuno parli di cinque punti: prima dobbiamo pensare a vincere la partita,
massimo rispetto per l'avversario, una delle società che hanno fatto la storia
del rugby italiano”.
La formazione annunciata del Petrarca: Bellini, Ziegler, Chillon, Sanchez,
Favaro, Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Targa, Mathers, Giusti,
D'Agostino, Damiano, Caporello. A disp.: Furia, Gega, Leso, Tveraga, Bezzati,
Francescato, Bertetti, Bortolussi.
Cordiali saluti
Articolo Precedente
comunicato petrarca rugby
Articolo Successivo
MOGLIANO, LA FORMAZIONE PER L'INCONTRO CASALINGO CONTRO LE FIAMME ORO
Redazione