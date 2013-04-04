Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 04/04/2013

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 4 aprile 2013



DICIOTTESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO

Petrarca in trasferta a Calvisano



Settima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza di rugby, e il

Petrarca affronta SABATO 6 APRILE (ore 16, arbitro Mancini di Frascati) in

trasferta il Cammi Calvisano, secondo in classifica (il Petrarca è quarto) con

dodici punti di vantaggio sui bianconeri.

“E' il primo degli scontri diretti con le squadre che puntano ai play-off”,

spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “per vedere a che livello siamo

dopo otto mesi di campionato. Calvisano è seconda, ha uno dei migliori attacchi

dell'Eccellenza, è una squadra di esperienza che ha mostrato a Mogliano quanto

sia cinica quando si presentano delle opportunità. Quello che deve fare il

Petrarca è andare a Calvisano a giocarsi la partita senza tatticismi, ma con lo

stesso spirito che ci ha contraddistinto fino ad oggi: passione, entusiasmo e

intensità”.

Quanto alla formazione, Moretti e Salvan scioglieranno gli ultimi dubbi solo

dopo l'allenamento di rifinitura di domani mattina. Intanto ecco la lista dei

convocati: Ansell, Bellini, Bertetti, Bettin, Billot, Bortolussi, Caporello,

Conforti, Damiano, Favaro, Francescato, Furia, Gega, Giusti, Holmes, Innocenti,

Leso, Menniti-Ippolito, Morsellino, Novak, Mathers, Sanchez, Sarto, Targa,

Travagli, Tveraga.



