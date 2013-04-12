Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 12/04/2013

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 12 aprile 2013





ALLA GUIZZA ARRIVANO I CROCIATI





Il Petrarca affronta domani, SABATO 13 aprile, i Crociati (ore 16, arbitro

Roscini di Milano) al Centro Geremia della Guizza per la 19' giornata del

campionato di Eccellenza. Il tecnico Andrea Moretti: "Partite facili nel rugby

non esistono ed insidie nella partita con i Crociati ce ne sono parecchie. Non

dobbiamo assolutamente fare l'errore di sottovalutare i nostri avversari, che

nonostante abbiano raccolto pochi punti nelle ultime partite giocate hanno

dato filo da torcere a tutti. A partire dal Mogliano, che la settimana scorsa

ha impiegato più di un tempo ad avere ragione di un Parma coriaceo e

battagliero. Il Petrarca dovrà fare una partita disciplinata, mettendo in campo

tanta determinazione e riducendo al minimo gli errori. Io e Rocco Salvan

abbiamo detto ai ragazzi di giocare come squadra rispettando la nostra

organizzazione in attacco come in difesa ed evitare inutili personalismi.

Abbiamo fatto senz'altro una buona partita a Calvisano, ed è da quello che ha

funzionato bene che dobbiamo ripartire".

La probabile formazione: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Sanchez, Bettin,

Menniti-Ippolito, Billot, Ansell, Targa, Sarto, Mathers, Tveraga, Leso,

Damiano, Furia. A disp.: Mercanti, Gega, Caporello, Giusti, Conforti,

Francescato, Bertetti, Chillon.



Cordiali saluti



