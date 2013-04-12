comunicato petrarca rugby
di Redazione
12/04/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 12 aprile 2013
ALLA GUIZZA ARRIVANO I CROCIATI
Il Petrarca affronta domani, SABATO 13 aprile, i Crociati (ore 16, arbitro
Roscini di Milano) al Centro Geremia della Guizza per la 19' giornata del
campionato di Eccellenza. Il tecnico Andrea Moretti: "Partite facili nel rugby
non esistono ed insidie nella partita con i Crociati ce ne sono parecchie. Non
dobbiamo assolutamente fare l'errore di sottovalutare i nostri avversari, che
nonostante abbiano raccolto pochi punti nelle ultime partite giocate hanno
dato filo da torcere a tutti. A partire dal Mogliano, che la settimana scorsa
ha impiegato più di un tempo ad avere ragione di un Parma coriaceo e
battagliero. Il Petrarca dovrà fare una partita disciplinata, mettendo in campo
tanta determinazione e riducendo al minimo gli errori. Io e Rocco Salvan
abbiamo detto ai ragazzi di giocare come squadra rispettando la nostra
organizzazione in attacco come in difesa ed evitare inutili personalismi.
Abbiamo fatto senz'altro una buona partita a Calvisano, ed è da quello che ha
funzionato bene che dobbiamo ripartire".
La probabile formazione: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Sanchez, Bettin,
Menniti-Ippolito, Billot, Ansell, Targa, Sarto, Mathers, Tveraga, Leso,
Damiano, Furia. A disp.: Mercanti, Gega, Caporello, Giusti, Conforti,
Francescato, Bertetti, Chillon.
