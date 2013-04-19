comunicato petrarca rugby
19/04/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 19 aprile 2013
SABATO A PRATO
Il Petrarca a caccia di punti in trasferta
Under 23 in campo per il quarto posto
Tre giornate al termine della stagione regolare del campionato di Eccellenza
di rugby, e il Petrarca è atteso dalla difficile trasferta a Prato contro Estra
I Cavalieri, in programma sabato 20 aprile alle ore 16 (arbitro Passacantando
de L'Aquila).
Il tecnico padovano Andrea Moretti: "Sappiamo che sarà una partita difficile,
soprattutto per come Prato ha giocato a Viadana e perso all'ultimo secondo. È
una squadra che ha tutte le carte in regola per giocarsi lo scudetto. Per loro
questo match è importante per finire almeno in seconda posizione la stagione
regolare e, per questo non faranno sconti a nessuno. Il Petrarca deve andare a
Prato con lo stesso atteggiamento e convinzione che ha dimostrato a Calvisano
due settimane fa, la convinzione di chi sa che riducendo al minimo gli errori
può giocarsi la vittoria.
Prato ha una coppia di centri di ottima presenza fisica e imprevedibilità e
altri due giocatori che possono mettere in crisi qualsiasi difesa se gli viene
lasciato spazio. Considerando le previsioni meteorologiche forse sarà una gara
più chiusa rispetto alle ultime disputate dalle due squadre".
La probabile formazione: Bortolussi, Bettin, Chillon, Bertetti, Innocenti,
Menniti-Ippolito, Billot, Conforti, Targa, Holmes, Mathers, Tveraga, Mercanti,
Gega, Leso. Panchina da definire dopo l'ultimo allenamento di venerdì.
UNDER 23, DOMENICA A COLORNO LO SPAREGGIO PER LA QUARTA FINALISTA
Saranno Petrarca Padova e Pro Recco Rugby a sfidarsi domenica 21 aprile a
Colorno nello spareggio che mette in palio il quarto ed ultimo posto
disponibile per il turno di semifinale dell'attività U23 2012/13.
Si gioca alle ore 12.30, arbitro il piacentino Gianluigi Rossi.
Cordiali saluti
