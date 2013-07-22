Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 22/07/2013

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 22 luglio 2013







RADUNO DEL PETRARCA

Appuntamento ufficiale domani al “Centro Geremia”





Il PETRARCA RUGBY ha iniziato la sua stagione, e DOMANI, MARTEDI' 23 LUGLIO,

la squadra, il presidente e lo staff danno appuntamento alla stampa alle ore

10.45 al “Centro Geremia” della Guizza



