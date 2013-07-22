comunicato petrarca rugby
di Redazione
22/07/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 22 luglio 2013
RADUNO DEL PETRARCA
Appuntamento ufficiale domani al “Centro Geremia”
Il PETRARCA RUGBY ha iniziato la sua stagione, e DOMANI, MARTEDI' 23 LUGLIO,
la squadra, il presidente e lo staff danno appuntamento alla stampa alle ore
10.45 al “Centro Geremia” della Guizza
Redazione