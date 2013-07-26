comunicato petrarca rugby

PETRARCA RUGBYCOMUNICATO STAMPAPadova, 26 luglio 2013UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO DELL'ECCELLENZAIl Petrarca debutta a Prato il 21 settembreUfficializzato il calendario del campionato di rugby di Eccellenza, con ilPetrarca che sarà impegnato all'esordio il 21 settembre in trasferta a Prato.I bianconeri, che stanno proseguendo la preparazione al “Centro Geremia” dellaGuizza, debutteranno in casa alla Guizza la settimana successiva, il 28settembre, con la Lazio. Turno di riposo il 4 gennaio, stagione regolare che sichiuderà il 10 maggio a Calvisano.“Per quel che ci riguarda mi sembra un calendario molto equilibrato”, commentail tecnico bianconero Andrea Moretti, “anche più dell'anno scorso, quandoavevamo avuto un inizio abbordabile e una parte finale con tutta una serie discontri diretti fuori casa. Vedo che molte squadre hanno iniziato lapreparazione presto, segno che vogliono partire forte dall'inizio, conl'obiettivo di conquistare punti in classifica.Per il Petrarca direi che la quinta e sesta giornata, con le due trasferteconsecutive a San Donà e a Roma contro le Fiamme Oro, sarà un primo veromomento di verifica, su campi difficili. Dobbiamo farci trovare pronti, econquistare due risultati che richiedono il massimo impegno”.In allegato il calendario completo.Cordiali saluti