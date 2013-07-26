comunicato petrarca rugby
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 26 luglio 2013
UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO DELL'ECCELLENZA
Il Petrarca debutta a Prato il 21 settembre
Ufficializzato il calendario del campionato di rugby di Eccellenza, con il
Petrarca che sarà impegnato all'esordio il 21 settembre in trasferta a Prato.
I bianconeri, che stanno proseguendo la preparazione al “Centro Geremia” della
Guizza, debutteranno in casa alla Guizza la settimana successiva, il 28
settembre, con la Lazio. Turno di riposo il 4 gennaio, stagione regolare che si
chiuderà il 10 maggio a Calvisano.
“Per quel che ci riguarda mi sembra un calendario molto equilibrato”, commenta
il tecnico bianconero Andrea Moretti, “anche più dell'anno scorso, quando
avevamo avuto un inizio abbordabile e una parte finale con tutta una serie di
scontri diretti fuori casa. Vedo che molte squadre hanno iniziato la
preparazione presto, segno che vogliono partire forte dall'inizio, con
l'obiettivo di conquistare punti in classifica.
Per il Petrarca direi che la quinta e sesta giornata, con le due trasferte
consecutive a San Donà e a Roma contro le Fiamme Oro, sarà un primo vero
momento di verifica, su campi difficili. Dobbiamo farci trovare pronti, e
conquistare due risultati che richiedono il massimo impegno”.
In allegato il calendario completo.
Cordiali saluti
