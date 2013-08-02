comunicato petrarca rugby
di Redazione
02/08/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 2 agosto 2013
La società comunica che il giocatore Andrea Marcato si è unito alla rosa del
Petrarca per la preparazione al campionato, in attesa di definire, la prossima
settimana al rientro in città del presidente Toffano, un accordo per la
prossima o per le prossime stagioni. Accordo che la società auspica,
consentendo di riportare al Petrarca uno dei più importanti atleti usciti dal
proprio settore giovanile nell’ultimo periodo.
Cordiali saluti
