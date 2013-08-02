Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

02/08/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 2 agosto 2013



La società comunica che il giocatore Andrea Marcato si è unito alla rosa del
Petrarca per la preparazione al campionato, in attesa di definire, la prossima
settimana al rientro in città del presidente Toffano, un accordo per la
prossima o per le prossime stagioni. Accordo che la società auspica,
consentendo di riportare al Petrarca uno dei più importanti atleti usciti dal
proprio settore giovanile nell’ultimo periodo.



Cordiali saluti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VEA FEMI-CZ: RUFFOLO BERSAGLIERE, ERREA NUOVO SPONSOR TECNICO

Articolo Successivo

Federleague rugby a 13, Nicotra (coord. dell'attivit&agrave; nazionale giovanile): &laquo;Vogliamo formare altri gruppi oltre all'Under 17&raquo;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019