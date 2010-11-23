Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 23/11/2010

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 23 novembre 2010 IL PETRARCA IN FIERA Domani la squadra ospite di “Aspalthica” La squadra del Petrarca Rugby domani mattina, MERCOLEDI' 24 NOVEMBRE, alle 11.30, sarà presente a PadovaFiere. E' in corso infatti, fino a venerdì, “Asphaltica”, il salone delle soluzioni e tecnologie per pavimentazioni e infrastrutture stradali, e il Petrarca sarà ospite di ECO.MEN, azienda del gruppo Me.Fin che si occupa di estrazione degli inerti, preparazione di agglomerati cementizi, riqualificazione di materiale proveniente da demolizioni, e che fa parte del gruppo di sponsor della società. I giocatori, dopo aver sostenuto i test fisici alle 9.30, si recheranno in Fiera, dove si fermeranno nello stand per un'ora, e alle 16 saranno in campo regolarmente al “Centro Geremia” per l'allenamento del pomeriggio, che prevede anche una partitella in famiglia. Cordiali saluti

