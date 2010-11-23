Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

23/11/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 23 novembre 2010 IL PETRARCA IN FIERA Domani la squadra ospite di “Aspalthica” La squadra del Petrarca Rugby domani mattina, MERCOLEDI' 24 NOVEMBRE, alle 11.30, sarà presente a PadovaFiere. E' in corso infatti, fino a venerdì, “Asphaltica”, il salone delle soluzioni e tecnologie per pavimentazioni e infrastrutture stradali, e il Petrarca sarà ospite di ECO.MEN, azienda del gruppo Me.Fin che si occupa di estrazione degli inerti, preparazione di agglomerati cementizi, riqualificazione di materiale proveniente da demolizioni, e che fa parte del gruppo di sponsor della società. I giocatori, dopo aver sostenuto i test fisici alle 9.30, si recheranno in Fiera, dove si fermeranno nello stand per un'ora, e alle 16 saranno in campo regolarmente al “Centro Geremia” per l'allenamento del pomeriggio, che prevede anche una partitella in famiglia. Cordiali saluti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Mogliano Vs Petrarca - alcune foto della partita

Articolo Successivo

ONGARO: "CONTRO FIJI CI FAREMO TROVARE PRONTI"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019