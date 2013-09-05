Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

05/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 5 settembre 2013


DUE TEST PRIMA DEL CAMPIONATO


Prima dell'inizio del campionato di Eccellenza, in programma sabato 21
settembre (il 18 settembre presentazione ufficiale a Milano), con il Petrarca
impegnato all'esordio in trasferta contro i Cavalieri Prato (ore 16), i
bianconeri sosterranno altri due test amichevoli.
Sabato 7 settembre il Petrarca parteciperà alla settima edizione del Trofeo
Pedrini a Badia Polesine. Inizio delle partite alle 17, in campo Badia,
Petrarca, Rovigo e San Donà, con i bianconeri detentori del trofeo, vinto
battendo in finale il Rovigo per 10 a 0 nel 2012.
Sabato 14 settembre infine “Trofeo Sostegno Ovale”, un triangolare a Colorno
(PR), anche in questo caso gare nel pomeriggio, dalle 16.30, e in campo, oltre
ai bianconeri, i padroni di casa del Colorno e l'Accadema Federale “Ivan
Francescato”, entrambe compagini di serie A.

Cordiali saluti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il vice-presidente Rubini: &laquo;Un orgoglio essere stati scelti come centro di formazione federale Under 16&raquo;

Articolo Successivo

Comunicato stampa CUS Torino Rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019