comunicato petrarca rugby

di Redazione 05/09/2013

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 5 settembre 2013





DUE TEST PRIMA DEL CAMPIONATO





Prima dell'inizio del campionato di Eccellenza, in programma sabato 21

settembre (il 18 settembre presentazione ufficiale a Milano), con il Petrarca

impegnato all'esordio in trasferta contro i Cavalieri Prato (ore 16), i

bianconeri sosterranno altri due test amichevoli.

Sabato 7 settembre il Petrarca parteciperà alla settima edizione del Trofeo

Pedrini a Badia Polesine. Inizio delle partite alle 17, in campo Badia,

Petrarca, Rovigo e San Donà, con i bianconeri detentori del trofeo, vinto

battendo in finale il Rovigo per 10 a 0 nel 2012.

Sabato 14 settembre infine “Trofeo Sostegno Ovale”, un triangolare a Colorno

(PR), anche in questo caso gare nel pomeriggio, dalle 16.30, e in campo, oltre

ai bianconeri, i padroni di casa del Colorno e l'Accadema Federale “Ivan

Francescato”, entrambe compagini di serie A.



Cordiali saluti



