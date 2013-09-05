comunicato petrarca rugby
di Redazione
05/09/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 5 settembre 2013
DUE TEST PRIMA DEL CAMPIONATO
Prima dell'inizio del campionato di Eccellenza, in programma sabato 21
settembre (il 18 settembre presentazione ufficiale a Milano), con il Petrarca
impegnato all'esordio in trasferta contro i Cavalieri Prato (ore 16), i
bianconeri sosterranno altri due test amichevoli.
Sabato 7 settembre il Petrarca parteciperà alla settima edizione del Trofeo
Pedrini a Badia Polesine. Inizio delle partite alle 17, in campo Badia,
Petrarca, Rovigo e San Donà, con i bianconeri detentori del trofeo, vinto
battendo in finale il Rovigo per 10 a 0 nel 2012.
Sabato 14 settembre infine “Trofeo Sostegno Ovale”, un triangolare a Colorno
(PR), anche in questo caso gare nel pomeriggio, dalle 16.30, e in campo, oltre
ai bianconeri, i padroni di casa del Colorno e l'Accadema Federale “Ivan
Francescato”, entrambe compagini di serie A.
