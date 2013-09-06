comunicato petrarca rugby
di Redazione
06/09/2013
6set13.pdf
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 6 settembre 2013
DOMANI IL PETRARCA A BADIA
Contro Rovigo e San Donà per il Trofeo Pedrini
Domani, sabato 7 settembre, il Petrarca parteciperà alla settima edizione del
Trofeo Pedrini a Badia Polesine. Inizio delle partite alle 17, avversari dei
bianconeri, detentori del Trofeo, sono Rovigo e San Donà. Partenza dal “Centro
Geremia” alle 15, con qualche giocatore tenuto prudenzialmente a riposo. “E'
l'ultima settimana di 'carico' per i giocatori”, spiega il tecnico del Petrarca
Andrea Moretti, “e sarà importante migliorare in queste due partite i problemi
emersi contro il Benetton. Mi riferisco a conquista e possesso di palla. Per
quanto riguarda la difesa, saranno due test impegnativi, perchè entrambe le
nostre avversarie giocano un rugby veloce e che utilizza gli spazi. Io e Rocco
Salvan ci aspettiamo dai ragazzi la stessa attitudine mostrata a Treviso, dove
pur difendendo per 70 minuti, i giocatori si sono impegnati al cento per
cento”.
I convocati: Furia, Novak, Mercanti, Delfino, Leso, Staibano, Cecchinato,
Giusti, Tveraga, Berton, Mainardi, Nostran, Sarto, Targa, Michieletto, Zago,
Francescato, Soffiato, Menniti-Ippolito, Marcato, Bertetti, Cerioni, Innocenti,
Chillon, Russo, Di Giorgio, Morsellino, Rossi, Jordaan.
Cordiali saluti
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 6 settembre 2013
DOMANI IL PETRARCA A BADIA
Contro Rovigo e San Donà per il Trofeo Pedrini
Domani, sabato 7 settembre, il Petrarca parteciperà alla settima edizione del
Trofeo Pedrini a Badia Polesine. Inizio delle partite alle 17, avversari dei
bianconeri, detentori del Trofeo, sono Rovigo e San Donà. Partenza dal “Centro
Geremia” alle 15, con qualche giocatore tenuto prudenzialmente a riposo. “E'
l'ultima settimana di 'carico' per i giocatori”, spiega il tecnico del Petrarca
Andrea Moretti, “e sarà importante migliorare in queste due partite i problemi
emersi contro il Benetton. Mi riferisco a conquista e possesso di palla. Per
quanto riguarda la difesa, saranno due test impegnativi, perchè entrambe le
nostre avversarie giocano un rugby veloce e che utilizza gli spazi. Io e Rocco
Salvan ci aspettiamo dai ragazzi la stessa attitudine mostrata a Treviso, dove
pur difendendo per 70 minuti, i giocatori si sono impegnati al cento per
cento”.
I convocati: Furia, Novak, Mercanti, Delfino, Leso, Staibano, Cecchinato,
Giusti, Tveraga, Berton, Mainardi, Nostran, Sarto, Targa, Michieletto, Zago,
Francescato, Soffiato, Menniti-Ippolito, Marcato, Bertetti, Cerioni, Innocenti,
Chillon, Russo, Di Giorgio, Morsellino, Rossi, Jordaan.
Cordiali saluti
Articolo Precedente
errore
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: ROVIGO AL TROFEO PEDRINI
Redazione