comunicato petrarca rugby

PETRARCA RUGBYCOMUNICATO STAMPAPadova, 6 settembre 2013DOMANI IL PETRARCA A BADIAContro Rovigo e San Donà per il Trofeo PedriniDomani, sabato 7 settembre, il Petrarca parteciperà alla settima edizione delTrofeo Pedrini a Badia Polesine. Inizio delle partite alle 17, avversari deibianconeri, detentori del Trofeo, sono Rovigo e San Donà. Partenza dal “CentroGeremia” alle 15, con qualche giocatore tenuto prudenzialmente a riposo. “E'l'ultima settimana di 'carico' per i giocatori”, spiega il tecnico del PetrarcaAndrea Moretti, “e sarà importante migliorare in queste due partite i problemiemersi contro il Benetton. Mi riferisco a conquista e possesso di palla. Perquanto riguarda la difesa, saranno due test impegnativi, perchè entrambe lenostre avversarie giocano un rugby veloce e che utilizza gli spazi. Io e RoccoSalvan ci aspettiamo dai ragazzi la stessa attitudine mostrata a Treviso, dovepur difendendo per 70 minuti, i giocatori si sono impegnati al cento percento”.I convocati: Furia, Novak, Mercanti, Delfino, Leso, Staibano, Cecchinato,Giusti, Tveraga, Berton, Mainardi, Nostran, Sarto, Targa, Michieletto, Zago,Francescato, Soffiato, Menniti-Ippolito, Marcato, Bertetti, Cerioni, Innocenti,Chillon, Russo, Di Giorgio, Morsellino, Rossi, Jordaan.Cordiali saluti