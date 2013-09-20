Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 20/09/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 20 settembre 2013



IL PETRARCA PARTE DA PRATO





Prima giornata del campionato di Eccellenza di rugby, e il PETRARCA inizia la

sua avventura con una trasferta a Prato, in casa dei Cavalieri, partita in

programma domani, SABATO 21 SETTEMBRE (ore 16, stadio Chersoni, arbitro Tomò di

Roma).

“È il nostro esordio in campionato, e ci teniamo a comportarci nel migliore

dei modi”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “Giocare in trasferta

contro Prato sarà molto difficile. Nonostante abbiano perso diversi giocatori

rispetto all'anno scorso, hanno comunque mantenuto una rosa competitiva,

soprattutto con i primi 15 uomini, e affamata di riscattare sul campo

le vicessitudini societarie degli ultimi mesi. Occorrerà perciò un Petrarca

molto combattivo e disciplinato che riduca al minimo gli errori.

Rivedendo la loro partita contro Calvisano, al termine del primo tempo

conducevano per 21-7, e questo la dice lunga sulle qualitá di Prato. Io e Rocco

Salvan siamo contenti di come i ragazzi si sono allenati in settimana consci

delle difficoltá di questa partita ma consapevoli delle nostre qualitá, che

comunque non saranno sufficienti se non andremo a Prato pronti anche a dare

battaglia”.

La probabile formazione del Petrarca: Jordaan, Morsellino, Bellini, Bettin,

Innocenti, Menniti-Ippolito, Francescato, Targa (cap.), Conforti, Sarto,

Tveraga, Giusti, Leso, Mercanti, Furia. A disp.: Novak, Delfino, Staibano,

Mainardi, Nostran, Billot, Chillon, Cerioni.



Cordiali saluti



Condividi Facebook Twitter Whatsapp