comunicato petrarca rugby
di Redazione
20/09/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 20 settembre 2013
IL PETRARCA PARTE DA PRATO
Prima giornata del campionato di Eccellenza di rugby, e il PETRARCA inizia la
sua avventura con una trasferta a Prato, in casa dei Cavalieri, partita in
programma domani, SABATO 21 SETTEMBRE (ore 16, stadio Chersoni, arbitro Tomò di
Roma).
“È il nostro esordio in campionato, e ci teniamo a comportarci nel migliore
dei modi”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “Giocare in trasferta
contro Prato sarà molto difficile. Nonostante abbiano perso diversi giocatori
rispetto all'anno scorso, hanno comunque mantenuto una rosa competitiva,
soprattutto con i primi 15 uomini, e affamata di riscattare sul campo
le vicessitudini societarie degli ultimi mesi. Occorrerà perciò un Petrarca
molto combattivo e disciplinato che riduca al minimo gli errori.
Rivedendo la loro partita contro Calvisano, al termine del primo tempo
conducevano per 21-7, e questo la dice lunga sulle qualitá di Prato. Io e Rocco
Salvan siamo contenti di come i ragazzi si sono allenati in settimana consci
delle difficoltá di questa partita ma consapevoli delle nostre qualitá, che
comunque non saranno sufficienti se non andremo a Prato pronti anche a dare
battaglia”.
La probabile formazione del Petrarca: Jordaan, Morsellino, Bellini, Bettin,
Innocenti, Menniti-Ippolito, Francescato, Targa (cap.), Conforti, Sarto,
Tveraga, Giusti, Leso, Mercanti, Furia. A disp.: Novak, Delfino, Staibano,
Mainardi, Nostran, Billot, Chillon, Cerioni.
Cordiali saluti
Redazione