Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

20/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 20 settembre 2013

IL PETRARCA PARTE DA PRATO


Prima giornata del campionato di Eccellenza di rugby, e il PETRARCA inizia la
sua avventura con una trasferta a Prato, in casa dei Cavalieri, partita in
programma domani, SABATO 21 SETTEMBRE (ore 16, stadio Chersoni, arbitro Tomò di
Roma).
“È il nostro esordio in campionato, e ci teniamo a comportarci nel migliore
dei modi”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “Giocare in trasferta
contro Prato sarà molto difficile. Nonostante abbiano perso diversi giocatori
rispetto all'anno scorso, hanno comunque mantenuto una rosa competitiva,
soprattutto con i primi 15 uomini, e affamata di riscattare sul campo
le vicessitudini societarie degli ultimi mesi. Occorrerà perciò un Petrarca
molto combattivo e disciplinato che riduca al minimo gli errori.
Rivedendo la loro partita contro Calvisano, al termine del primo tempo
conducevano per 21-7, e questo la dice lunga sulle qualitá di Prato. Io e Rocco
Salvan siamo contenti di come i ragazzi si sono allenati in settimana consci
delle difficoltá di questa partita ma consapevoli delle nostre qualitá, che
comunque non saranno sufficienti se non andremo a Prato pronti anche a dare
battaglia”.
La probabile formazione del Petrarca: Jordaan, Morsellino, Bellini, Bettin,
Innocenti, Menniti-Ippolito, Francescato, Targa (cap.), Conforti, Sarto,
Tveraga, Giusti, Leso, Mercanti, Furia. A disp.: Novak, Delfino, Staibano,
Mainardi, Nostran, Billot, Chillon, Cerioni.

Cordiali saluti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW E FORMAZIONE 1^ GIORNATA: ROVIGO VS FFOO

Articolo Successivo

[UR CAPITOLINA] IL RITORNO AL VERTICE INIZIA IN CASA DEI CAMPIONI D'ITALIA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019