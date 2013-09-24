comunicato petrarca rugby

Loading...

24/09/2013

PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 24 settembre 2013

DALLA NUOVA ZELANDA IN ARRIVO CHRIS MIDDLETON

Chris Middleton è il secondo straniero del Petrarca Rugby. Seconda linea
neozelandese, 26 anni compiuti l'11 marzo scorso, un metro e 99 per 110 chili,
proviene da Waikato. Ottimo difensore, cresciuto nell'Accademia di Wellington,
è stato Nazionale Scolastico, e campione del mondo con gli All Blacks Under 19
nel 2006, ha poi partecipato fino allo scorso anno all'ITM Cup, il campionato
delle Province neozelandesi, con Waikato, facendo parte anche, fino al 2013,
della formazione Emergenti dei Chiefs, franchigia di Super 15.
“Attualmente era impegnato regolarmente con la franchigia di Waikato, ma il
suo contratto gli permetteva un'esperienza di questo tipo. Con lo staff tecnico
abbiamo puntato su di lui perchè ci dà notevoli garanzie in rimessa laterale.
Giovane, si inserisce in un gruppo di quasi coetanei, con un'esperienza che,
però, rispetto alla media è comunque superiore.”
Middleton sarà a Padova giovedì 26 settembre, e sarà possibile per stampa e
tifosi incontrarlo al Centro Geremia alle 15.30, prima dell'allenamento.


Cordiali saluti
