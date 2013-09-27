comunicato petrarca rugby

PETRARCA RUGBYCOMUNICATO STAMPAPadova, 27 settembre 2013DEBUTTO IN CASA PER IL PETRARCAAl “Centro Geremia” contro la LazioIl PETRARCA debutta in casa nel campionato di Eccellenza, e ospita la Lazio al“Centro Geremia” SABATO 28 SETTEMBRE, alle ore 16 (arbitro Liperini diLivorno).“Veniamo da una brutta sconfitta a Prato”, spiega il tecnico Andrea Moretti,“dove al di là degli errori tecnici o tattici siamo mancati sia dal punto divista della disciplina che dal punto di vista dell'attitudine e aggressività.Due fattori importanti, sui quali io e Rocco abbiamo lavorato in settimana esui quali ci aspettiamo dai ragazzi una risposta positiva. Aspettiamo congrande determinazione il calcio d'inizio di sabato per poter dimostrare che lasconfitta di sabato scorso è stata un incidente di percorso, utile comunquealla nostra crescita”.I convocati: Caporello, Furia, Novak, Mercanti, Delfino, Staibano, Leso,Tveraga, Mainardi, Middleton, Sarto, Conforti, Giusti, Targa, Francescato,Billot, Marcato, Menniti-Ippolito, Morsellino, Innocenti, Bellini, Chillon,Bettin, Cerioni, Jordaan.Cordiali saluti