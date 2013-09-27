comunicato petrarca rugby

Loading...

27/09/2013

PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 27 settembre 2013

DEBUTTO IN CASA PER IL PETRARCA
Al “Centro Geremia” contro la Lazio

Il PETRARCA debutta in casa nel campionato di Eccellenza, e ospita la Lazio al
“Centro Geremia” SABATO 28 SETTEMBRE, alle ore 16 (arbitro Liperini di
Livorno).
“Veniamo da una brutta sconfitta a Prato”, spiega il tecnico Andrea Moretti,
“dove al di là degli errori tecnici o tattici siamo mancati sia dal punto di
vista della disciplina che dal punto di vista dell'attitudine e aggressività.
Due fattori importanti, sui quali io e Rocco abbiamo lavorato in settimana e
sui quali ci aspettiamo dai ragazzi una risposta positiva. Aspettiamo con
grande determinazione il calcio d'inizio di sabato per poter dimostrare che la
sconfitta di sabato scorso è stata un incidente di percorso, utile comunque
alla nostra crescita”.
I convocati: Caporello, Furia, Novak, Mercanti, Delfino, Staibano, Leso,
Tveraga, Mainardi, Middleton, Sarto, Conforti, Giusti, Targa, Francescato,
Billot, Marcato, Menniti-Ippolito, Morsellino, Innocenti, Bellini, Chillon,
Bettin, Cerioni, Jordaan.

Cordiali saluti
