comunicato petrarca rugby
di Redazione
03/10/2013
PETRARCA RUGBY
Padova, 3 ottobre 2013
COMUNICATO STAMPA
Terza giornata del campionato di Eccellenza, e Petrarca Rugby impegnato in
trasferta a Reggio Emilia sabato 5 ottobre alle ore 16 (arbitro Bertelli di
Ferrara).
"Veniamo da una vittoria contro la Lazio fortemente cercata", spiega il
tecnico Andrea Moretti. "Bene così, nonostante ci siano aspetti tecnici e
tattici da sistemare. Lo spirito é stato positivo, e contava soprattutto
questo. Abbiamo analizzato le prime due partite di Reggio Emilia, specie quella
in casa contro Viadana. Gli emiliani possono mettere in difficoltà chiunque,
specie tra le mura amiche, grazie a un pacchetto di mischia abile nelle fasi di
conquista e nei drive. Cercheranno la prima vittoria noi dobbiamo dare il
massimo ed essere consapevoli che si dovrà giocare fino all'ottantesimo.
I convocati: Caporello, Furia, Novak, Mercanti, Delfino, Staibano, Leso,
Tveraga, Mainardi, Middleton, Sarto, Conforti, Giusti, Targa, Francescato,
Billot, Marcato, Menniti-Ippolito, Morsellino, Innocenti, Bellini, Chillon,
Bettin, Cerioni, Jordaan.
Cordiali saluti
