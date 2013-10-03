Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 03/10/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY



Padova, 3 ottobre 2013



COMUNICATO STAMPA



Terza giornata del campionato di Eccellenza, e Petrarca Rugby impegnato in

trasferta a Reggio Emilia sabato 5 ottobre alle ore 16 (arbitro Bertelli di

Ferrara).

"Veniamo da una vittoria contro la Lazio fortemente cercata", spiega il

tecnico Andrea Moretti. "Bene così, nonostante ci siano aspetti tecnici e

tattici da sistemare. Lo spirito é stato positivo, e contava soprattutto

questo. Abbiamo analizzato le prime due partite di Reggio Emilia, specie quella

in casa contro Viadana. Gli emiliani possono mettere in difficoltà chiunque,

specie tra le mura amiche, grazie a un pacchetto di mischia abile nelle fasi di

conquista e nei drive. Cercheranno la prima vittoria noi dobbiamo dare il

massimo ed essere consapevoli che si dovrà giocare fino all'ottantesimo.

I convocati: Caporello, Furia, Novak, Mercanti, Delfino, Staibano, Leso,

Tveraga, Mainardi, Middleton, Sarto, Conforti, Giusti, Targa, Francescato,

Billot, Marcato, Menniti-Ippolito, Morsellino, Innocenti, Bellini, Chillon,

Bettin, Cerioni, Jordaan.





Cordiali saluti





Condividi Facebook Twitter Whatsapp