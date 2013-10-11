Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 11/10/2013

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 11 ottobre 2013



TROFEO ECCELLENZA: DERBY A ROVIGO



Parte il Trofeo Eccellenza, e il Petrarca debutta in trasferta a Rovigo, nel

derby piú giocato del rugby italiano, domani, SABATO 12 ottobre, nel girone A,

alle ore 16 allo stadio Battaglini (arbitro Rizzo di Ferrara).

I bianconeri arrivano a questo appuntamento quasi al completo, il solo Ansell

é ancora infortunato.

"Siamo in condizioni fisiche e mentali soddisfacenti", spiega il tecnico del

Petrarca Andrea Moretti, "tutti i ragazzi si sono allenati con attenzione e

grande partecipazione, consci che nonostante questa non sia una partita di

campionato rimane sempre il derby". In realtà si tratta del secondo derby, il

primo é stato giocato in precampionato al trofeo Pedrini di Badia Polesine.

"in quella circostanza abbiamo perso malamente ma meritatamente, ed è stato un

ulteriore stimolo per tutti noi per preparare questa partita nel migliore dei

modi. Partita, che sappiamo sarà dura a partire dalle fasi statiche perché in

mischia ordinata Rovigo ha già dimostrato in campionato di avere una marcia in

più rispetto alle squadre che ha affrontato e in rimessa laterale, dove ha

saltatori di qualità che riescono a sporcare spesso la conquista avversaria.

Le qualitá poi del reparto arretrato sono ben note e dovremmo fare una partita

attenta ed efficace in difesa.

Indipendentemente da chi schiereranno, hanno annunciato un ampio turn over,

io e Rocco Salvan siamo del parere che rovigo abbia una rosa di 30/35 giocatori

tutti di qualitá per cui non sarà un Rovigo di secondo piano quello che

scenderá in campo domenica.

Noi andremo a Rovigo per giocare il nostro rugby mantenendo più o meno gli

stessi effettivi di sabato scorso per avere un pò di quella continuitá che ci é

mancata nella prima parte della stagione, con almeno un terzo della rosa in

infermeria"

La formazione annunciata: Cerioni, Innocenti, Chillon, Bettin, Bellini,

Marcato, Billot, Sarto, Nostran, Targa, Middleton, Tveraga, Staibano, Mercanti,

Novak. A disp.: Furia, Delfino, Caporello, Mainardi, Giusti, Francescato,

Menniti-Ippolito, Jordaan.



