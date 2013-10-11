comunicato petrarca rugby
di Redazione
11/10/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 11 ottobre 2013
TROFEO ECCELLENZA: DERBY A ROVIGO
Parte il Trofeo Eccellenza, e il Petrarca debutta in trasferta a Rovigo, nel
derby piú giocato del rugby italiano, domani, SABATO 12 ottobre, nel girone A,
alle ore 16 allo stadio Battaglini (arbitro Rizzo di Ferrara).
I bianconeri arrivano a questo appuntamento quasi al completo, il solo Ansell
é ancora infortunato.
"Siamo in condizioni fisiche e mentali soddisfacenti", spiega il tecnico del
Petrarca Andrea Moretti, "tutti i ragazzi si sono allenati con attenzione e
grande partecipazione, consci che nonostante questa non sia una partita di
campionato rimane sempre il derby". In realtà si tratta del secondo derby, il
primo é stato giocato in precampionato al trofeo Pedrini di Badia Polesine.
"in quella circostanza abbiamo perso malamente ma meritatamente, ed è stato un
ulteriore stimolo per tutti noi per preparare questa partita nel migliore dei
modi. Partita, che sappiamo sarà dura a partire dalle fasi statiche perché in
mischia ordinata Rovigo ha già dimostrato in campionato di avere una marcia in
più rispetto alle squadre che ha affrontato e in rimessa laterale, dove ha
saltatori di qualità che riescono a sporcare spesso la conquista avversaria.
Le qualitá poi del reparto arretrato sono ben note e dovremmo fare una partita
attenta ed efficace in difesa.
Indipendentemente da chi schiereranno, hanno annunciato un ampio turn over,
io e Rocco Salvan siamo del parere che rovigo abbia una rosa di 30/35 giocatori
tutti di qualitá per cui non sarà un Rovigo di secondo piano quello che
scenderá in campo domenica.
Noi andremo a Rovigo per giocare il nostro rugby mantenendo più o meno gli
stessi effettivi di sabato scorso per avere un pò di quella continuitá che ci é
mancata nella prima parte della stagione, con almeno un terzo della rosa in
infermeria"
La formazione annunciata: Cerioni, Innocenti, Chillon, Bettin, Bellini,
Marcato, Billot, Sarto, Nostran, Targa, Middleton, Tveraga, Staibano, Mercanti,
Novak. A disp.: Furia, Delfino, Caporello, Mainardi, Giusti, Francescato,
Menniti-Ippolito, Jordaan.
COMUNICATO STAMPA
Padova, 11 ottobre 2013
TROFEO ECCELLENZA: DERBY A ROVIGO
Parte il Trofeo Eccellenza, e il Petrarca debutta in trasferta a Rovigo, nel
derby piú giocato del rugby italiano, domani, SABATO 12 ottobre, nel girone A,
alle ore 16 allo stadio Battaglini (arbitro Rizzo di Ferrara).
I bianconeri arrivano a questo appuntamento quasi al completo, il solo Ansell
é ancora infortunato.
"Siamo in condizioni fisiche e mentali soddisfacenti", spiega il tecnico del
Petrarca Andrea Moretti, "tutti i ragazzi si sono allenati con attenzione e
grande partecipazione, consci che nonostante questa non sia una partita di
campionato rimane sempre il derby". In realtà si tratta del secondo derby, il
primo é stato giocato in precampionato al trofeo Pedrini di Badia Polesine.
"in quella circostanza abbiamo perso malamente ma meritatamente, ed è stato un
ulteriore stimolo per tutti noi per preparare questa partita nel migliore dei
modi. Partita, che sappiamo sarà dura a partire dalle fasi statiche perché in
mischia ordinata Rovigo ha già dimostrato in campionato di avere una marcia in
più rispetto alle squadre che ha affrontato e in rimessa laterale, dove ha
saltatori di qualità che riescono a sporcare spesso la conquista avversaria.
Le qualitá poi del reparto arretrato sono ben note e dovremmo fare una partita
attenta ed efficace in difesa.
Indipendentemente da chi schiereranno, hanno annunciato un ampio turn over,
io e Rocco Salvan siamo del parere che rovigo abbia una rosa di 30/35 giocatori
tutti di qualitá per cui non sarà un Rovigo di secondo piano quello che
scenderá in campo domenica.
Noi andremo a Rovigo per giocare il nostro rugby mantenendo più o meno gli
stessi effettivi di sabato scorso per avere un pò di quella continuitá che ci é
mancata nella prima parte della stagione, con almeno un terzo della rosa in
infermeria"
La formazione annunciata: Cerioni, Innocenti, Chillon, Bettin, Bellini,
Marcato, Billot, Sarto, Nostran, Targa, Middleton, Tveraga, Staibano, Mercanti,
Novak. A disp.: Furia, Delfino, Caporello, Mainardi, Giusti, Francescato,
Menniti-Ippolito, Jordaan.
Articolo Precedente
[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 1^ GIORNATA TROFEO ECCELLENZA: FFOO V LAZIO
Articolo Successivo
UN MINUTO DI SILENZIO IN MEMORIA DI ALBERTO CIGARINI
Redazione