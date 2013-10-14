Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 14/10/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 14 ottobre 2013





I GIOCATORI DI ECCELLENZA STUDIANO DA ALLENATORI



Una quindicina di giocatori della Prima Squadra del Petrarca Rugby

parteciperanno mercoledì 16 e mercoledì 23 ottobre a un corso allenatori

organizzato dal Comitato Regionale Veneto.

Numerosi giocatori bianconeri dell'Eccellenza avevano manifestato infatti ai

loro allenatori Andrea Moretti e Rocco Salvan e ai responsabili del settore

juniores del Petrarca il desiderio di frequentare nei giorni liberi dai loro

allenamenti il corso “1° Momento”, che abilita a seguire le categorie dalla

Under 6 alla Under 12, il primo passo della formazione per un tecnico. Il

Comitato, ha aderito con entusiasmo all'idea, organizzando in via straordinaria

il corso direttamente al “Centro Geremia” della Guizza, dove i giocatori

avranno come docente il Tecnico Regionale Diego Scaglia.

“Vedo con favore questa iniziativa dei ragazzi”, spiega l'allenatore del

Petrarca Andrea Moretti, “evidentemente vogliono allargare la loro conoscenza

del nostro sport, approfondendo gli aspetti tecnici. Sono convinto che questa

esperienza sarà utile anche per il loro ruolo di giocatori”

Un corso di 18 ore, che contiene cenni pedagogici sull’approccio iniziale e

sui valori educativi del rugby, il codice etico e la sicurezza, la

presentazione del gioco con le sue regole e i principi, e altre materie. Il

corso si svolgerà parte in campo e parte in aula, ed è aperto a tutti, tanto

che si sono già iscritti anche giocatori di altre società padovane, numerosi

accompagnatori e perfino genitori del settore giovanile del Petrarca.



Cordiali saluti



Condividi Facebook Twitter Whatsapp