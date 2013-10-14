comunicato petrarca rugby
14/10/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 14 ottobre 2013
I GIOCATORI DI ECCELLENZA STUDIANO DA ALLENATORI
Una quindicina di giocatori della Prima Squadra del Petrarca Rugby
parteciperanno mercoledì 16 e mercoledì 23 ottobre a un corso allenatori
organizzato dal Comitato Regionale Veneto.
Numerosi giocatori bianconeri dell'Eccellenza avevano manifestato infatti ai
loro allenatori Andrea Moretti e Rocco Salvan e ai responsabili del settore
juniores del Petrarca il desiderio di frequentare nei giorni liberi dai loro
allenamenti il corso “1° Momento”, che abilita a seguire le categorie dalla
Under 6 alla Under 12, il primo passo della formazione per un tecnico. Il
Comitato, ha aderito con entusiasmo all'idea, organizzando in via straordinaria
il corso direttamente al “Centro Geremia” della Guizza, dove i giocatori
avranno come docente il Tecnico Regionale Diego Scaglia.
“Vedo con favore questa iniziativa dei ragazzi”, spiega l'allenatore del
Petrarca Andrea Moretti, “evidentemente vogliono allargare la loro conoscenza
del nostro sport, approfondendo gli aspetti tecnici. Sono convinto che questa
esperienza sarà utile anche per il loro ruolo di giocatori”
Un corso di 18 ore, che contiene cenni pedagogici sull’approccio iniziale e
sui valori educativi del rugby, il codice etico e la sicurezza, la
presentazione del gioco con le sue regole e i principi, e altre materie. Il
corso si svolgerà parte in campo e parte in aula, ed è aperto a tutti, tanto
che si sono già iscritti anche giocatori di altre società padovane, numerosi
accompagnatori e perfino genitori del settore giovanile del Petrarca.
Cordiali saluti
