comunicato petrarca rugby

24/10/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 24 ottobre 2013
RIPRENDE L'ECCELLENZA, IL PETRARCA OSPITA VIADANA
Dopo due turni di Trofeo Eccellenza,riprende il massimo campionato di rugby, e
il Petrarca ospita SABATO 26 ottobre al "Centro Geremia" della Guizza (ore 16,
arbitro Blessano di Treviso) il Viadana per la quarta giornata di andata.
"Contro Viadana è sempre una partita difficile", spiega il tecnico del
Petrarca Andrea Moretti, "anche se giochiamo in casa, loro vengono
effettivamente da due sconfitte pesanti in Challenge Cup, ma sono state due
partite che hanno dato ai nostri avversari la possibilità di fare esperienza,
e sicuramente questo tornerà utile per il campionato italiano. Viadana è una
squadra 'ruvida' davanti, e con ottime individualità nei trequarti. Sappiamo
che dovremmo essere fisici e molto disciplinati sia con l'arbitro sia
tatticamente, questo anche ripensando alle due partite della scorsa stagione,
che si sono decise negli ultimi minuti e purtroppo a nostro sfavore.
Il Petrarca di quest'anno è sì una squadra giovane, ma con grandi ambizioni.
Per vincere questa partita dovremo perciò essere umili e determinati,
entrando in campo con la consapevolezza che ci stiamo giocando un posto per i
playoff indipendentemente dall'avversario di turno.
La probabile formazione: Cerioni, Casalini, Favaro, Bertetti, Rossi, Menniti-
Ippolito, Francescato, Sarto, Nostran, Conforti, Mainardi, Berton, Leso,
Delfino, Furia. A disp.: Jordaan, Bellini, Billot, Targa, Caporello, Mercanti,
Novak.
Il Petrarca condivide inoltre l’iniziativa dell’Associazione culturale "Oltre
lo Sport", che coinvolge i campi da gioco per dire no alla Violenza sulle
Donne: sabato sarà presente l’associazione, e la campionessa olimpionica
Francesca Bortoluzzi per dare simbolicamente il calcio di inizio.
Inoltre Forum Wellness Club, palestra che da anni collabora con la nostra
società, omaggerà con due entrate per due persone i possessori dei due
biglietti estratti all'intervallo, e offrirà sconti speciali sull’abbonamento a
tutti gli spettatori.
Infine ecco il programma delle squadre bianconere per il fine settimana.
Serie C: riposo, Under 18: domenica ore 11 Rovigo-Petrarca, Under 16 girone
Elite: domenica ore 10 Petrarca-San Donà, Under 14: domenica ore 10 Petrarca-
San Donà, ore 11 Petrarca-Badia, Under 8-10-12: domenica raggruppamento a
Favaro Veneto, Under 6: domenica Festival a Badia Polesine
Cordiali saluti
Redazione