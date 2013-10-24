Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 24/10/2013

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 24 ottobre 2013



RIPRENDE L'ECCELLENZA, IL PETRARCA OSPITA VIADANA



Dopo due turni di Trofeo Eccellenza,riprende il massimo campionato di rugby, e

il Petrarca ospita SABATO 26 ottobre al "Centro Geremia" della Guizza (ore 16,

arbitro Blessano di Treviso) il Viadana per la quarta giornata di andata.

"Contro Viadana è sempre una partita difficile", spiega il tecnico del

Petrarca Andrea Moretti, "anche se giochiamo in casa, loro vengono

effettivamente da due sconfitte pesanti in Challenge Cup, ma sono state due

partite che hanno dato ai nostri avversari la possibilità di fare esperienza,

e sicuramente questo tornerà utile per il campionato italiano. Viadana è una

squadra 'ruvida' davanti, e con ottime individualità nei trequarti. Sappiamo

che dovremmo essere fisici e molto disciplinati sia con l'arbitro sia

tatticamente, questo anche ripensando alle due partite della scorsa stagione,

che si sono decise negli ultimi minuti e purtroppo a nostro sfavore.

Il Petrarca di quest'anno è sì una squadra giovane, ma con grandi ambizioni.

Per vincere questa partita dovremo perciò essere umili e determinati,

entrando in campo con la consapevolezza che ci stiamo giocando un posto per i

playoff indipendentemente dall'avversario di turno.

La probabile formazione: Cerioni, Casalini, Favaro, Bertetti, Rossi, Menniti-

Ippolito, Francescato, Sarto, Nostran, Conforti, Mainardi, Berton, Leso,

Delfino, Furia. A disp.: Jordaan, Bellini, Billot, Targa, Caporello, Mercanti,

Novak.



Il Petrarca condivide inoltre l’iniziativa dell’Associazione culturale "Oltre

lo Sport", che coinvolge i campi da gioco per dire no alla Violenza sulle

Donne: sabato sarà presente l’associazione, e la campionessa olimpionica

Francesca Bortoluzzi per dare simbolicamente il calcio di inizio.

Inoltre Forum Wellness Club, palestra che da anni collabora con la nostra

società, omaggerà con due entrate per due persone i possessori dei due

biglietti estratti all'intervallo, e offrirà sconti speciali sull’abbonamento a

tutti gli spettatori.



Infine ecco il programma delle squadre bianconere per il fine settimana.

Serie C: riposo, Under 18: domenica ore 11 Rovigo-Petrarca, Under 16 girone

Elite: domenica ore 10 Petrarca-San Donà, Under 14: domenica ore 10 Petrarca-

San Donà, ore 11 Petrarca-Badia, Under 8-10-12: domenica raggruppamento a

Favaro Veneto, Under 6: domenica Festival a Badia Polesine



Cordiali saluti



