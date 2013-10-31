comunicato petrarca rugby
di Redazione
31/10/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 31 ottobre 2013
QUINTA GIORNATA DI ECCELLENZA, PETRARCA A SAN DONA'
Quinta giornata di andata del campionato di Eccellenza, e trasferta a San
Donà, per il Petrarca impegnato SABATO 2 NOVEMBRE, ore 15 (stadio Pacifici,
arbitro Roscini di Milano) contro l'M-Three San Donà.
“Sarà un derby difficile quello che ci aspetta”, spiega il tecnico Andrea
Moretti, “sappiamo che sarà una partita estremamente fisica sopratutto nella
battaglia con gli avanti. Sia in mischia chiusa che nei drive San Donà ci ha
messo in seria difficoltà nella partita del trofeo d'Eccellenza, e sappiamo
che lì dovremo essere bravi a contrastarli, in virtù del fatto che
probabilmente ci sarà anche una giornata piovosa.
Nel reparto arretrato hanno giocatori fisici e veloci a quali non bisognerà
concedere spazi.
Per quanto ci riguarda avevo già detto ai miei giocatori immediatamente dopo
la vitoria con Viadana che non potevamo rilassarci e che San Donà rappresenta
un test molto importante per vedere il nostro grado di maturità.
Concentrazione, disciplina e grande attitudine al combattimento dovranno essere
i nostri tre punti fermi se vogliamo giocarci il risultato, indipendentemente
dai risultati precedenti per nulla scontato”.
La probabile formazione: Menniti-Ippolito; Innocenti, Jordaan, Bertetti,
Bellini; Marcato, Billot; Sarto, Conforti, Targa; Middleton, Tveraga; Leso,
Mercanti, Novak. A disposizione: Delfino, Furia, Caporello, Giusti,
Francescato, Cerioni, Mainardi, Favaro.
Gli altri impegni delle squadre bianconere:
Domenica 3 novembre.
Serie C, ore 12.30, Cus Verona-Petrarca
Under 16 Elite, ore 10, Petrarca-Cus Verona
Under 16, girone 4, ore 11, Trento-Petrarca
Under 14, a Prato, 1° Tappa Circuito Super Challenge Under 14, “Memorial
Bolognese”
Cordiali saluti
COMUNICATO STAMPA
Padova, 31 ottobre 2013
QUINTA GIORNATA DI ECCELLENZA, PETRARCA A SAN DONA'
Quinta giornata di andata del campionato di Eccellenza, e trasferta a San
Donà, per il Petrarca impegnato SABATO 2 NOVEMBRE, ore 15 (stadio Pacifici,
arbitro Roscini di Milano) contro l'M-Three San Donà.
“Sarà un derby difficile quello che ci aspetta”, spiega il tecnico Andrea
Moretti, “sappiamo che sarà una partita estremamente fisica sopratutto nella
battaglia con gli avanti. Sia in mischia chiusa che nei drive San Donà ci ha
messo in seria difficoltà nella partita del trofeo d'Eccellenza, e sappiamo
che lì dovremo essere bravi a contrastarli, in virtù del fatto che
probabilmente ci sarà anche una giornata piovosa.
Nel reparto arretrato hanno giocatori fisici e veloci a quali non bisognerà
concedere spazi.
Per quanto ci riguarda avevo già detto ai miei giocatori immediatamente dopo
la vitoria con Viadana che non potevamo rilassarci e che San Donà rappresenta
un test molto importante per vedere il nostro grado di maturità.
Concentrazione, disciplina e grande attitudine al combattimento dovranno essere
i nostri tre punti fermi se vogliamo giocarci il risultato, indipendentemente
dai risultati precedenti per nulla scontato”.
La probabile formazione: Menniti-Ippolito; Innocenti, Jordaan, Bertetti,
Bellini; Marcato, Billot; Sarto, Conforti, Targa; Middleton, Tveraga; Leso,
Mercanti, Novak. A disposizione: Delfino, Furia, Caporello, Giusti,
Francescato, Cerioni, Mainardi, Favaro.
Gli altri impegni delle squadre bianconere:
Domenica 3 novembre.
Serie C, ore 12.30, Cus Verona-Petrarca
Under 16 Elite, ore 10, Petrarca-Cus Verona
Under 16, girone 4, ore 11, Trento-Petrarca
Under 14, a Prato, 1° Tappa Circuito Super Challenge Under 14, “Memorial
Bolognese”
Cordiali saluti
Articolo Precedente
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE QUINTA GIORNATA - LE ULTIME DALLE SEDI
Articolo Successivo
[VEA-FEMICZ ROVIGO] IL XV DELLA VEA-FEMICZ ROVIGO PER IL DERBY CON MOGLIANO
Redazione