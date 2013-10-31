Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 31/10/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 31 ottobre 2013



QUINTA GIORNATA DI ECCELLENZA, PETRARCA A SAN DONA'



Quinta giornata di andata del campionato di Eccellenza, e trasferta a San

Donà, per il Petrarca impegnato SABATO 2 NOVEMBRE, ore 15 (stadio Pacifici,

arbitro Roscini di Milano) contro l'M-Three San Donà.

“Sarà un derby difficile quello che ci aspetta”, spiega il tecnico Andrea

Moretti, “sappiamo che sarà una partita estremamente fisica sopratutto nella

battaglia con gli avanti. Sia in mischia chiusa che nei drive San Donà ci ha

messo in seria difficoltà nella partita del trofeo d'Eccellenza, e sappiamo

che lì dovremo essere bravi a contrastarli, in virtù del fatto che

probabilmente ci sarà anche una giornata piovosa.

Nel reparto arretrato hanno giocatori fisici e veloci a quali non bisognerà

concedere spazi.

Per quanto ci riguarda avevo già detto ai miei giocatori immediatamente dopo

la vitoria con Viadana che non potevamo rilassarci e che San Donà rappresenta

un test molto importante per vedere il nostro grado di maturità.

Concentrazione, disciplina e grande attitudine al combattimento dovranno essere

i nostri tre punti fermi se vogliamo giocarci il risultato, indipendentemente

dai risultati precedenti per nulla scontato”.

La probabile formazione: Menniti-Ippolito; Innocenti, Jordaan, Bertetti,

Bellini; Marcato, Billot; Sarto, Conforti, Targa; Middleton, Tveraga; Leso,

Mercanti, Novak. A disposizione: Delfino, Furia, Caporello, Giusti,

Francescato, Cerioni, Mainardi, Favaro.



Gli altri impegni delle squadre bianconere:

Domenica 3 novembre.

Serie C, ore 12.30, Cus Verona-Petrarca

Under 16 Elite, ore 10, Petrarca-Cus Verona

Under 16, girone 4, ore 11, Trento-Petrarca

Under 14, a Prato, 1° Tappa Circuito Super Challenge Under 14, “Memorial

Bolognese”



Cordiali saluti



Condividi Facebook Twitter Whatsapp