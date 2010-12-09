Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

09/12/2010

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 9 dicembre 2010 IL PETRARCA VA A SCUOLA Progetto nelle Primarie, intanto sabato torna la Challenge Cup Con l'obiettivo di allargare sempre più la pratica del rugby anche ai giovani, il Petrarca dal primo dicembre ha avviato una collaborazione con le scuole primarie dell'istituto Comprensivo della zona Guizza, in particolare con gli Istituti Rodari, San Giacomo e Carpanedo. Lo staff, in accordo con il Petrarca Junior, ha individuato alcuni giocatori della Prima Squadra, a partire dal capitano Nicola Bezzati, oltre ad esempio a Borgato, Alessandro Chillon, Spragg, Caporello, Chistolini, che svolgeranno nelle classi lezioni divise tra teoria e pratica, con tanto di palloni, casacche colorate e altro materiale “da campo”. In futuro la collaborazione si potrebbe estendere anche ad altre scuole della Provincia. Intanto SABATO 11 DICEMBRE, alle 15, il Petrarca torna in campo per il terzo turno di Amlin Challenge Cup, ospitando al “Centro Geremia” della Guizza (ingresso gratuito per le donne) gli spagnoli del Cetransa El Salvador. Cordiali saluti

