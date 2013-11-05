Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 05/11/2013

PETRARCA RUGBY



Padova, 5 novembre 2013



PETRARCA RUGBY COLPITO DA DUE LUTTI



Tutto il Petrarca Rugby si stringe attorno alle famiglie di Antonio Gregori e

Ivano Ponchia, due protagonisti assoluti della storia della società.

Antonio Gregori, ex-canottiere, è stato fisioterapista della Prima Squadra

negli anni ’70, ’80 e ’90. E’ scomparso dopo una lunga malattia.

Ivano Ponchia, che si trovava ricoverato da alcuni giorni in ospedale, è stato

giocatore del Petrarca e della Nazionale (fu tra i primi bianconeri in azzurro)

negli anni ’50 e ’60.

Il funerale di Antonio Gregori si svolgerà giovedì alle 9.30 nella chiesa di

Cristo Re (zona Facciolati), quello di Ivano Ponchia venerdì alle 10.45 nella

chiesa del Torresino.



Cordiali saluti





