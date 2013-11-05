comunicato petrarca rugby
di Redazione
05/11/2013
PETRARCA RUGBY
Padova, 5 novembre 2013
PETRARCA RUGBY COLPITO DA DUE LUTTI
Tutto il Petrarca Rugby si stringe attorno alle famiglie di Antonio Gregori e
Ivano Ponchia, due protagonisti assoluti della storia della società.
Antonio Gregori, ex-canottiere, è stato fisioterapista della Prima Squadra
negli anni ’70, ’80 e ’90. E’ scomparso dopo una lunga malattia.
Ivano Ponchia, che si trovava ricoverato da alcuni giorni in ospedale, è stato
giocatore del Petrarca e della Nazionale (fu tra i primi bianconeri in azzurro)
negli anni ’50 e ’60.
Il funerale di Antonio Gregori si svolgerà giovedì alle 9.30 nella chiesa di
Cristo Re (zona Facciolati), quello di Ivano Ponchia venerdì alle 10.45 nella
chiesa del Torresino.
Cordiali saluti
Padova, 5 novembre 2013
PETRARCA RUGBY COLPITO DA DUE LUTTI
Tutto il Petrarca Rugby si stringe attorno alle famiglie di Antonio Gregori e
Ivano Ponchia, due protagonisti assoluti della storia della società.
Antonio Gregori, ex-canottiere, è stato fisioterapista della Prima Squadra
negli anni ’70, ’80 e ’90. E’ scomparso dopo una lunga malattia.
Ivano Ponchia, che si trovava ricoverato da alcuni giorni in ospedale, è stato
giocatore del Petrarca e della Nazionale (fu tra i primi bianconeri in azzurro)
negli anni ’50 e ’60.
Il funerale di Antonio Gregori si svolgerà giovedì alle 9.30 nella chiesa di
Cristo Re (zona Facciolati), quello di Ivano Ponchia venerdì alle 10.45 nella
chiesa del Torresino.
Cordiali saluti
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: MACI È TORNATO AL BATTAGLINI
Redazione