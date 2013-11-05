Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

05/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY

Padova, 5 novembre 2013

PETRARCA RUGBY COLPITO DA DUE LUTTI

Tutto il Petrarca Rugby si stringe attorno alle famiglie di Antonio Gregori e
Ivano Ponchia, due protagonisti assoluti della storia della società.
Antonio Gregori, ex-canottiere, è stato fisioterapista della Prima Squadra
negli anni ’70, ’80 e ’90. E’ scomparso dopo una lunga malattia.
Ivano Ponchia, che si trovava ricoverato da alcuni giorni in ospedale, è stato
giocatore del Petrarca e della Nazionale (fu tra i primi bianconeri in azzurro)
negli anni ’50 e ’60.
Il funerale di Antonio Gregori si svolgerà giovedì alle 9.30 nella chiesa di
Cristo Re (zona Facciolati), quello di Ivano Ponchia venerdì alle 10.45 nella
chiesa del Torresino.

Cordiali saluti

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VEA FEMI-CZ: MACI &Egrave; TORNATO AL BATTAGLINI

Articolo Successivo

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TORINO, MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019