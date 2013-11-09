comunicato petrarca rugby
di Redazione
09/11/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 9 novembre 2013
ECCELLENZA: IL PETRARCA A ROMA
Sesta giornata di campionato, il Petrarca in casa delle Fiamme Oro
Il Petrarca è in trasferta a Roma per la sesta giornata del campionato di
Eccellenza. Gara in programma DOMENICA 10 novembre alle 15 (arbitro Liperini di
Livorno) contro le Fiamme Oro, che giocano abitualmente sul campo sintetico di
Ponte Galeria.
“Ci apprestiamo a giocare nuovamente in trasferta dopo quella di San Donà, su
un campo altrettanto difficile, come è quello delle Fiamme Oro. La settimana
scorsa è stata una partita non facile, e nonostante alcuni momenti delicati
siamo riusciti a portare a casa una vittoria con grande carattere e spirito di
sacrificio. A roma sarà la stessa cosa. Le Fiamme Oro hanno un buon pacchetto
di avanti, che fa della potenza fisica un punto di forza, e trequarti ben
disposti in campo.
Tutti noi sappiamo che ci vorrà un Petrarca disciplinato, con personalità e
grande attitudine.
Il 70 per cento dei punti dei nostri avversari vengono dal piede di Benetti,
per cui dovremo essere bravi a concedergli meno opportunità possibili.
Fortunatamente ci sarà un ottimo arbitro come Liperini, che vanta esperienza in
Celtic e che dirigerà con personalità un match che si preannuncia difficile.
Nel rugby non ci sono segreti: chi vincerà lo scontro fisico, facendo poi meno
errori, sarà la squadra che probabilmente porterà a casa il risultato”.
La probabile formazione: Jordaan, Bellini, Favaro, Bertetti, Innocenti,
Marcato, Billot, Sarto, Targa, Giusti, Middleton, Tveraga, Leso, Mercanti,
Novak. A disp.: Furia, Delfino, Caporello, Nostran, Mainardi, Menniti-Ippolito,
Bettin, Francescato.
Gli altri impegni per DOMENICA 10 NOVEMBRE delle squadre bianconere.
Serie C: ore 12.30, centro Geremia, Petrarca-San Donà
Under 18: ore 11, centro Geremia, Petrarca-Tarvisium 1
Under 14: ore 9.30, Vicenza 1-Petrarca 1, ore 10.30 Vicenza 2-Petrarca 2
Under 8-10-12, raggruppamento a Villadose (RO) con Villadose, Polisportiva San
Giorgio, West Verona
Redazione