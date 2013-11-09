Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 09/11/2013

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 9 novembre 2013



ECCELLENZA: IL PETRARCA A ROMA

Sesta giornata di campionato, il Petrarca in casa delle Fiamme Oro





Il Petrarca è in trasferta a Roma per la sesta giornata del campionato di

Eccellenza. Gara in programma DOMENICA 10 novembre alle 15 (arbitro Liperini di

Livorno) contro le Fiamme Oro, che giocano abitualmente sul campo sintetico di

Ponte Galeria.

“Ci apprestiamo a giocare nuovamente in trasferta dopo quella di San Donà, su

un campo altrettanto difficile, come è quello delle Fiamme Oro. La settimana

scorsa è stata una partita non facile, e nonostante alcuni momenti delicati

siamo riusciti a portare a casa una vittoria con grande carattere e spirito di

sacrificio. A roma sarà la stessa cosa. Le Fiamme Oro hanno un buon pacchetto

di avanti, che fa della potenza fisica un punto di forza, e trequarti ben

disposti in campo.

Tutti noi sappiamo che ci vorrà un Petrarca disciplinato, con personalità e

grande attitudine.

Il 70 per cento dei punti dei nostri avversari vengono dal piede di Benetti,

per cui dovremo essere bravi a concedergli meno opportunità possibili.

Fortunatamente ci sarà un ottimo arbitro come Liperini, che vanta esperienza in

Celtic e che dirigerà con personalità un match che si preannuncia difficile.

Nel rugby non ci sono segreti: chi vincerà lo scontro fisico, facendo poi meno

errori, sarà la squadra che probabilmente porterà a casa il risultato”.

La probabile formazione: Jordaan, Bellini, Favaro, Bertetti, Innocenti,

Marcato, Billot, Sarto, Targa, Giusti, Middleton, Tveraga, Leso, Mercanti,

Novak. A disp.: Furia, Delfino, Caporello, Nostran, Mainardi, Menniti-Ippolito,

Bettin, Francescato.



Gli altri impegni per DOMENICA 10 NOVEMBRE delle squadre bianconere.

Serie C: ore 12.30, centro Geremia, Petrarca-San Donà

Under 18: ore 11, centro Geremia, Petrarca-Tarvisium 1

Under 14: ore 9.30, Vicenza 1-Petrarca 1, ore 10.30 Vicenza 2-Petrarca 2

Under 8-10-12, raggruppamento a Villadose (RO) con Villadose, Polisportiva San

Giorgio, West Verona



Cordiali saluti



