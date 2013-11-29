Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 29/11/2013

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 29 novembre 2013



DOMENICA PETRARCA-CAPITOLINA



Posticipo televisivo per il Petrarca, impegnato domenica 1 dicembre alle 15 al

“Centro Geremia” contro la Capitolina per la settima giornata di andata del

campionato di Eccellenza (diretta RaiSport 1, arbitro Damasco di Napoli).

“Una partita importante, da vincere assolutamente dopo la brutta sconfitta di

Roma contro le Fiamme Oro”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “La

settimana di pausa ci ha dato la possibilità di recuperare energie fisiche e

mentali, per affrontare nel migliore

dei modo questa partita. La capitolina è una squadra molto giovane, appena

salita di categoria, che nonostante l'ultimo posto in classifica affronta ogni

partita con la giusta mentalità e volontà di mettere in campo il proprio gioco.

E' una squadra da non sottovalutare, e che merita il giusto rispetto. Dal canto

nostro abbiamo l'obbligo di affrontare questo impegno con il giusto piglio e

con la determinazione di imporre

il nostro gioco sia in attacco che in difesa. Un risultato positivo ci

manterrebbe in corsa per i playoff, risultato comunque che dovremmo ottenere

sul campo e che non è per nulla scontato”.

La probabile formazione del Petrarca: Jordaan, Rossi, Bellini, Chillon,

Morsellino, Marcato, Billot, Ansell, Nostran, Targa (c), Tveraga, Mainardi,

Leso, Novak, Delfino. A disp.: Motolese, Mercanti, Caporello, Michieletto,

Sarto, Francescato, Menniiti-Ippolito, Bettin.



Cordiali saluti



