comunicato petrarca rugby
di Redazione
29/11/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 29 novembre 2013
DOMENICA PETRARCA-CAPITOLINA
Posticipo televisivo per il Petrarca, impegnato domenica 1 dicembre alle 15 al
“Centro Geremia” contro la Capitolina per la settima giornata di andata del
campionato di Eccellenza (diretta RaiSport 1, arbitro Damasco di Napoli).
“Una partita importante, da vincere assolutamente dopo la brutta sconfitta di
Roma contro le Fiamme Oro”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “La
settimana di pausa ci ha dato la possibilità di recuperare energie fisiche e
mentali, per affrontare nel migliore
dei modo questa partita. La capitolina è una squadra molto giovane, appena
salita di categoria, che nonostante l'ultimo posto in classifica affronta ogni
partita con la giusta mentalità e volontà di mettere in campo il proprio gioco.
E' una squadra da non sottovalutare, e che merita il giusto rispetto. Dal canto
nostro abbiamo l'obbligo di affrontare questo impegno con il giusto piglio e
con la determinazione di imporre
il nostro gioco sia in attacco che in difesa. Un risultato positivo ci
manterrebbe in corsa per i playoff, risultato comunque che dovremmo ottenere
sul campo e che non è per nulla scontato”.
La probabile formazione del Petrarca: Jordaan, Rossi, Bellini, Chillon,
Morsellino, Marcato, Billot, Ansell, Nostran, Targa (c), Tveraga, Mainardi,
Leso, Novak, Delfino. A disp.: Motolese, Mercanti, Caporello, Michieletto,
Sarto, Francescato, Menniiti-Ippolito, Bettin.
Cordiali saluti
COMUNICATO STAMPA
Padova, 29 novembre 2013
DOMENICA PETRARCA-CAPITOLINA
Posticipo televisivo per il Petrarca, impegnato domenica 1 dicembre alle 15 al
“Centro Geremia” contro la Capitolina per la settima giornata di andata del
campionato di Eccellenza (diretta RaiSport 1, arbitro Damasco di Napoli).
“Una partita importante, da vincere assolutamente dopo la brutta sconfitta di
Roma contro le Fiamme Oro”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “La
settimana di pausa ci ha dato la possibilità di recuperare energie fisiche e
mentali, per affrontare nel migliore
dei modo questa partita. La capitolina è una squadra molto giovane, appena
salita di categoria, che nonostante l'ultimo posto in classifica affronta ogni
partita con la giusta mentalità e volontà di mettere in campo il proprio gioco.
E' una squadra da non sottovalutare, e che merita il giusto rispetto. Dal canto
nostro abbiamo l'obbligo di affrontare questo impegno con il giusto piglio e
con la determinazione di imporre
il nostro gioco sia in attacco che in difesa. Un risultato positivo ci
manterrebbe in corsa per i playoff, risultato comunque che dovremmo ottenere
sul campo e che non è per nulla scontato”.
La probabile formazione del Petrarca: Jordaan, Rossi, Bellini, Chillon,
Morsellino, Marcato, Billot, Ansell, Nostran, Targa (c), Tveraga, Mainardi,
Leso, Novak, Delfino. A disp.: Motolese, Mercanti, Caporello, Michieletto,
Sarto, Francescato, Menniiti-Ippolito, Bettin.
Cordiali saluti
Articolo Precedente
LA FORMAZIONE PER IL POSTICIPO CON FIAMME ORO ROMA
Articolo Successivo
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VII GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI
Redazione