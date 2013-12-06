comunicato petrarca rugby
06/12/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 6 dicembre 2013
DOMANI TROFEO ECCELLENZA ALLA GUIZZA:
PETRARCA-REGGIO
Dopo una sconfitta di misura a Rovigo e la vittoria contro San Donà (e il
conseguente momentaneo secondo posto nel girone A), il PETRARCA torna in campo
DOMANI, sabato 7 dicembre, per la terza giornata (ultima di andata) del Trofeo
Eccellenza, ospitando al “Centro Geremia” della Guizza (ore 15, arbitro
Armanini di Parma).
“Ritroviamo Reggio in questo Trofeo Eccellenza in un momento per noi un po'
delicato”, spiega l’allenatore del Petrarca Andrea Moretti. “Abbiamo qualche
giocatore acciaccato e qualcun altro, sopratutto in prima linea, infortunato.
Ma dobbiamo fare di necessità virtù, e indipendentemente di chi andrà in campo
c'è la necessità di ritrovare il giusto atteggiamento e gli automatismi sia in
attacco che in difesa per giocare la partita come vogliamo. Approfitteremo di
queste due partite per dare spazio a chi ha giocato meno, ma soprattutto per
provare nuove soluzioni
in vista della ripresa di campionato”.
La formazione annunciata del Petrarca: Cerioni, Morsellino, Favaro, Bettin,
Rossi, Menniti-Ippolito, Francescato, Zago, Nostran, Ansell, Mainardi, Berton,
Caporello, Delfino, Motolese. A disp.: Mercanti, Cecchinato, Tveraga, Conforti,
Targa, Soffiato, Marcato, Di Giorgio
Gli altri impegni del fine settimana per le squadre bianconere:
sabato 7 dicembre: Under 14, Cus Padova-Petrarca (ore 17)
domenica 8 dicembre: Serie C, Petrarca-Valsugana (ore 12.30)
Under 16 girone Elite, Petrarca-Villorba (ore 11)
Under 16, girone 4, Piazzola-Petrarca (ore 9.30)
Minirugby, Under 6-8-10-12: “Centro Geremia” (ore 10): Petrarca, Scuola
Vendramin, Piazzola, Cittadella
Cordiali saluti
