comunicato petrarca rugby

di Redazione 06/12/2013

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 6 dicembre 2013



DOMANI TROFEO ECCELLENZA ALLA GUIZZA:

PETRARCA-REGGIO



Dopo una sconfitta di misura a Rovigo e la vittoria contro San Donà (e il

conseguente momentaneo secondo posto nel girone A), il PETRARCA torna in campo

DOMANI, sabato 7 dicembre, per la terza giornata (ultima di andata) del Trofeo

Eccellenza, ospitando al “Centro Geremia” della Guizza (ore 15, arbitro

Armanini di Parma).

“Ritroviamo Reggio in questo Trofeo Eccellenza in un momento per noi un po'

delicato”, spiega l’allenatore del Petrarca Andrea Moretti. “Abbiamo qualche

giocatore acciaccato e qualcun altro, sopratutto in prima linea, infortunato.

Ma dobbiamo fare di necessità virtù, e indipendentemente di chi andrà in campo

c'è la necessità di ritrovare il giusto atteggiamento e gli automatismi sia in

attacco che in difesa per giocare la partita come vogliamo. Approfitteremo di

queste due partite per dare spazio a chi ha giocato meno, ma soprattutto per

provare nuove soluzioni

in vista della ripresa di campionato”.

La formazione annunciata del Petrarca: Cerioni, Morsellino, Favaro, Bettin,

Rossi, Menniti-Ippolito, Francescato, Zago, Nostran, Ansell, Mainardi, Berton,

Caporello, Delfino, Motolese. A disp.: Mercanti, Cecchinato, Tveraga, Conforti,

Targa, Soffiato, Marcato, Di Giorgio



Gli altri impegni del fine settimana per le squadre bianconere:

sabato 7 dicembre: Under 14, Cus Padova-Petrarca (ore 17)

domenica 8 dicembre: Serie C, Petrarca-Valsugana (ore 12.30)

Under 16 girone Elite, Petrarca-Villorba (ore 11)

Under 16, girone 4, Piazzola-Petrarca (ore 9.30)

Minirugby, Under 6-8-10-12: “Centro Geremia” (ore 10): Petrarca, Scuola

Vendramin, Piazzola, Cittadella



Cordiali saluti



