comunicato petrarca rugby

di Redazione 20/12/2013

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 20 dicembre 2013



Posticipo televisivo per il PETRARCA, che affronta domenica 22 dicembre in

trasferta il Marchiol Mogliano (ore 15, arbitro Mitrea di Treviso, diretta Rai

Sport 1) per l’ottava giornata di andata del campionato di Eccellenza.

“Ci aspetta una trasferta in casa dei campioni d'italia in carica”, spiega il

tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “e siamo consapevoli che sarà un

pomeriggio lungo e difficile, ma siamo anche fiduciosi nelle nostre capacità.

Abbiamo recuperato tutti gli indisponibili, a parte Mercanti che ne avrà

ancora per una trentina di giorni.

E' stata una settimana serena, durante la quale tutti hanno lavorato

concentrati, in preparazione di un match che sarà difficile, ma non

impossibile.

Mogliano viene da due partite di Challenge Cup, che malgrado il risultato

hanno accresciuto il ritmo e l’intensità di Mogliano, e che non hanno inibito

affatto la sua volontà di giocare.

Ci vorrà un gran Petrarca per poter rimanere in partita e giocarsi il

risultato fino alla fine.

Disciplina e ordine saranno fondamentali; ci sarà un arbitro di ottimo livello

a garantire lo svolgimento, ci auguriamo, di una bella sfida”.



La probabile formazione: Menniti-Ippolito, Rossi, Jordaan, Bertetti,

Innocenti, Marcato, Billot, Sarto, Conforti, Targa, Tveraga, Middleton, Leso,

Delfino, Novak. A disp.: Acosta, Ragazzi, Staibano, Giusti, Zago, Francescato,

Bellini, Favaro.



Gli altri impegni delle formazioni bianconere per domenica 22 dicembre:

ore 11: Under 18, Venezia Mestre-Petrarca

ore 10, Badia Polesine, Under 16, Monti Rovigo-Petrarca





Cordiali saluti



