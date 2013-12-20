comunicato petrarca rugby
di Redazione
20/12/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 20 dicembre 2013
Posticipo televisivo per il PETRARCA, che affronta domenica 22 dicembre in
trasferta il Marchiol Mogliano (ore 15, arbitro Mitrea di Treviso, diretta Rai
Sport 1) per l’ottava giornata di andata del campionato di Eccellenza.
“Ci aspetta una trasferta in casa dei campioni d'italia in carica”, spiega il
tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “e siamo consapevoli che sarà un
pomeriggio lungo e difficile, ma siamo anche fiduciosi nelle nostre capacità.
Abbiamo recuperato tutti gli indisponibili, a parte Mercanti che ne avrà
ancora per una trentina di giorni.
E' stata una settimana serena, durante la quale tutti hanno lavorato
concentrati, in preparazione di un match che sarà difficile, ma non
impossibile.
Mogliano viene da due partite di Challenge Cup, che malgrado il risultato
hanno accresciuto il ritmo e l’intensità di Mogliano, e che non hanno inibito
affatto la sua volontà di giocare.
Ci vorrà un gran Petrarca per poter rimanere in partita e giocarsi il
risultato fino alla fine.
Disciplina e ordine saranno fondamentali; ci sarà un arbitro di ottimo livello
a garantire lo svolgimento, ci auguriamo, di una bella sfida”.
La probabile formazione: Menniti-Ippolito, Rossi, Jordaan, Bertetti,
Innocenti, Marcato, Billot, Sarto, Conforti, Targa, Tveraga, Middleton, Leso,
Delfino, Novak. A disp.: Acosta, Ragazzi, Staibano, Giusti, Zago, Francescato,
Bellini, Favaro.
Gli altri impegni delle formazioni bianconere per domenica 22 dicembre:
ore 11: Under 18, Venezia Mestre-Petrarca
ore 10, Badia Polesine, Under 16, Monti Rovigo-Petrarca
Cordiali saluti
COMUNICATO STAMPA
Padova, 20 dicembre 2013
Posticipo televisivo per il PETRARCA, che affronta domenica 22 dicembre in
trasferta il Marchiol Mogliano (ore 15, arbitro Mitrea di Treviso, diretta Rai
Sport 1) per l’ottava giornata di andata del campionato di Eccellenza.
“Ci aspetta una trasferta in casa dei campioni d'italia in carica”, spiega il
tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “e siamo consapevoli che sarà un
pomeriggio lungo e difficile, ma siamo anche fiduciosi nelle nostre capacità.
Abbiamo recuperato tutti gli indisponibili, a parte Mercanti che ne avrà
ancora per una trentina di giorni.
E' stata una settimana serena, durante la quale tutti hanno lavorato
concentrati, in preparazione di un match che sarà difficile, ma non
impossibile.
Mogliano viene da due partite di Challenge Cup, che malgrado il risultato
hanno accresciuto il ritmo e l’intensità di Mogliano, e che non hanno inibito
affatto la sua volontà di giocare.
Ci vorrà un gran Petrarca per poter rimanere in partita e giocarsi il
risultato fino alla fine.
Disciplina e ordine saranno fondamentali; ci sarà un arbitro di ottimo livello
a garantire lo svolgimento, ci auguriamo, di una bella sfida”.
La probabile formazione: Menniti-Ippolito, Rossi, Jordaan, Bertetti,
Innocenti, Marcato, Billot, Sarto, Conforti, Targa, Tveraga, Middleton, Leso,
Delfino, Novak. A disp.: Acosta, Ragazzi, Staibano, Giusti, Zago, Francescato,
Bellini, Favaro.
Gli altri impegni delle formazioni bianconere per domenica 22 dicembre:
ore 11: Under 18, Venezia Mestre-Petrarca
ore 10, Badia Polesine, Under 16, Monti Rovigo-Petrarca
Cordiali saluti
Articolo Precedente
[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW VIII GIORNATA: FIAMME VS SAN DONA'
Articolo Successivo
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 108-2013
Redazione