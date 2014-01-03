comunicato petrarca rugby

Loading...

Redazione Avatar

di Redazione

03/01/2014

PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 3 gennaio 2014

OPERATO ALLA SCHIENA IL PILONE FURIA


E’ perfettamente riuscito l'intervento alla schiena per il pilone del Petrarca
Alessandro Furia, operato il 31 dicembre presso il Centro Regionale di
Chirurgia Vertebrale dell'Ospedale Santorso di Thiene/Schio, diretto eseguito
dal dottor Massimo Balsano, consulente specialistico del club bianconero.
A Furia è stata applicata una protesi interdiscale L4-L5, per superare la
lombalgia cronica che affliggeva il giocatore da mesi. I tempi di recupero
dovrebbero consentirgli di rientrare per la parte finale della stagione.

La squadra intanto, a parte lo stop dei giorni festivi, si sta regolarmente
allenando in vista delle due partite del trofeo Eccellenza, in quanto nel turno
di campionato di questo week-end il Petrarca osserverà la sua giornata di
riposo.

Cordiali saluti
