comunicato petrarca rugby
di Redazione
11/01/2014
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 11 gennaio 2014
TROFEO ECCELLENZA: DERBY CON ROVIGO
Quinta giornata del Trofeo Eccellenza, e appuntamento con il derby PETRARCA-
VEA-FEMI CZ ROVIGO domani, DOMENICA 12 GENNAIO allo stadio Plebiscito (ore 15,
arbitro Passacantando de L’Aquila).
“Non vediamo l'ora di giocare questa partita”, afferma il tecnico del Petrarca
Andrea Moretti, “un pò per smaltire la delusione della sconfitta con Mogliano,
che dopo averla analizzata con i ragazzi dobbiamo recitare il mea culpa per una
vittoria che era alla nostra portata, e poi, perché il derby con Rovigo in
questo Trofeo Eccellenza è l'unica partita che fa ritrovare gli stimoli giusti
a tutto l'ambiente.
Rovigo è favorito per quello che di ottimo ha fatto vedere dall’inizio in
termini di risultati e gioco, ma il derby è sempre una partita particolare, mi
auguro che non vengano con un “Rovigo 2” perchè vorrebbe dire che non ci
sottovalutano.
I ragazzi sono motivatissimi e consapevoli che questo è il primo impegno di
una serie di partite che si concluderà a metà febbraio con la sfida di Prato in
casa e che deciderà dove potremmo arrivare sia nel Trofeo Eccellenza che in
campionato.
Sono convinto che sarà una partita intensa. Non so se sarà bella, ma
sicuramente sarà combattuta fino all'ultimo minuto”.
La formazione annunciata: Jordaan, Rossi, Favaro, Bettin, Innocenti, Menniti-
Ippolito, Francescato, Zago, Targa, Giusti, Tveraga, Middleton, Staibano,
Ragazzi, Novak. A disp.: Romulo, Delfino, Leso (Cecchinato), Sarto, Conforti,
Soffiato, Marcato, Cerioni.
Cordiali saluti
Articolo Precedente
Comunicato Stampa Rugby Viadana N.3 -2014
Articolo Successivo
[Fiamme Oro Rugby] PREVIEW 5^ TR. ECCELLENZA: FFOO VS URC
Redazione