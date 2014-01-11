Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 11/01/2014

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 11 gennaio 2014



TROFEO ECCELLENZA: DERBY CON ROVIGO



Quinta giornata del Trofeo Eccellenza, e appuntamento con il derby PETRARCA-

VEA-FEMI CZ ROVIGO domani, DOMENICA 12 GENNAIO allo stadio Plebiscito (ore 15,

arbitro Passacantando de L’Aquila).

“Non vediamo l'ora di giocare questa partita”, afferma il tecnico del Petrarca

Andrea Moretti, “un pò per smaltire la delusione della sconfitta con Mogliano,

che dopo averla analizzata con i ragazzi dobbiamo recitare il mea culpa per una

vittoria che era alla nostra portata, e poi, perché il derby con Rovigo in

questo Trofeo Eccellenza è l'unica partita che fa ritrovare gli stimoli giusti

a tutto l'ambiente.

Rovigo è favorito per quello che di ottimo ha fatto vedere dall’inizio in

termini di risultati e gioco, ma il derby è sempre una partita particolare, mi

auguro che non vengano con un “Rovigo 2” perchè vorrebbe dire che non ci

sottovalutano.

I ragazzi sono motivatissimi e consapevoli che questo è il primo impegno di

una serie di partite che si concluderà a metà febbraio con la sfida di Prato in

casa e che deciderà dove potremmo arrivare sia nel Trofeo Eccellenza che in

campionato.

Sono convinto che sarà una partita intensa. Non so se sarà bella, ma

sicuramente sarà combattuta fino all'ultimo minuto”.

La formazione annunciata: Jordaan, Rossi, Favaro, Bettin, Innocenti, Menniti-

Ippolito, Francescato, Zago, Targa, Giusti, Tveraga, Middleton, Staibano,

Ragazzi, Novak. A disp.: Romulo, Delfino, Leso (Cecchinato), Sarto, Conforti,

Soffiato, Marcato, Cerioni.



Cordiali saluti



