comunicato petrarca rugby

di Redazione 17/01/2014

Padova, 17 gennaio 2014



ULTIMO TURNO DEL TROFEO ECCELLENZA

Il Petrarca ospita San Donà



Sesto e ultimo turno del girone di qualificazione del Trofeo Eccellenza, con

il Petrarca impegnato domani, SABATO 18 gennaio, alle ore 15 al "Centro

Geremia" della Guizza (arbitro Boaretto di Rovigo) contro l'M-Three San Donà

nel girone A.

"Partita che ai fini della classifica non ha più niente da dire, ma che

dal punto di vista emotivo e tecnico deve essere giocata dal Petrarca al

cento

per cento", spiega l'allenatore del Petrarca Andrea Moretti.

"E' comunque un altro derby, e sarà anche utile per continuare a lavorare su

quelle situazioni tecniche che nelle sfide con Rovigo e Mogliano ci hanno

visto

subire, in modo particolare, nella difesa dei drive da rimessa laterale.

San Donà in questo fondamentale è sicuramente una squadra molto pericolosa,

oltretutto dispone di una mischia ordinata tra le più potenti del campionato,

e

considerando le condizioni climatiche che prevedono pioggia, la partita se

la

aggiudicherà chi più sarà efficace nelle fasi di conquista".

La formazione annunciata del Petrarca: Cerioni, Di Giorgio, Chillon,

Bertetti,

Morsellino, Marcato, Francescato, Ansell, Conforti, Middleton, Tveraga,

Berton,

Staibano, Delfino, Acosta. A disp.: Caporello, Mercanti, Cecchinato,

Mainardi,

Zago, Soffiato, Menniti-Ippolito, Bettin.



Cordiali saluti



