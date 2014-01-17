comunicato petrarca rugby

Loading...

17/01/2014

Padova, 17 gennaio 2014

ULTIMO TURNO DEL TROFEO ECCELLENZA
Il Petrarca ospita San Donà

Sesto e ultimo turno del girone di qualificazione del Trofeo Eccellenza, con
il Petrarca impegnato domani, SABATO 18 gennaio, alle ore 15 al "Centro
Geremia" della Guizza (arbitro Boaretto di Rovigo) contro l'M-Three San Donà
nel girone A.
"Partita che ai fini della classifica non ha più niente da dire, ma che
dal punto di vista emotivo e tecnico deve essere giocata dal Petrarca al
cento
per cento", spiega l'allenatore del Petrarca Andrea Moretti.
"E' comunque un altro derby, e sarà anche utile per continuare a lavorare su
quelle situazioni tecniche che nelle sfide con Rovigo e Mogliano ci hanno
visto
subire, in modo particolare, nella difesa dei drive da rimessa laterale.
San Donà in questo fondamentale è sicuramente una squadra molto pericolosa,
oltretutto dispone di una mischia ordinata tra le più potenti del campionato,
e
considerando le condizioni climatiche che prevedono pioggia, la partita se
la
aggiudicherà chi più sarà efficace nelle fasi di conquista".
La formazione annunciata del Petrarca: Cerioni, Di Giorgio, Chillon,
Bertetti,
Morsellino, Marcato, Francescato, Ansell, Conforti, Middleton, Tveraga,
Berton,
Staibano, Delfino, Acosta. A disp.: Caporello, Mercanti, Cecchinato,
Mainardi,
Zago, Soffiato, Menniti-Ippolito, Bettin.

