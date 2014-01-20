Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

20/01/2014

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 20 gennaio 2014



FAZZARI AL PETRARCA

Il pilone, già bianconero nel 2011, torna a Padova





Il Petrarca Rugby annuncia che da oggi si aggrega alla Prima Squadra il pilone

Carlo Fazzari.

Per il 23enne bresciano si tratta di un ritorno in bianconero dopo la

stagione 2010/2011, conclusa con la conquista dello scudetto. Carlo Fazzari, un

metro e 89 per 115 chili, è reduce da due stagioni difficili, anche per una

serie di infortuni, al Benetton e alle Zebre. Il giocatore ha trovato un

accordo con la franchigia federale delle Zebre per concludere la stagione ed

eventualmente proseguire anche in futuro con la maglia del Petrarca, anche se

la società augura a Carlo di poter tornare ai livelli internazionali.

In ogni caso il Petrarca ringrazia i dirigenti delle Zebre per la

disponibilità dimostrata nel rendere fattibile l’operazione.

“Carlo arriva per rinforzare un reparto che dall’inizio dell’anno è stato

condizionato dagli infortuni”, spiega il D.S. del Petrarca Corrado Covi. “La

situazione ora sta migliorando, con Furia che sta seguendo il suo cammino di

recupero dall’infortunio alla schiena, ma questo innesto consentirà di

programmare un corretto turn over tra giocatori italiani e giocatori non di

formazione italiana, dando un più ampio ventaglio di scelte ai tecnici”.



Cordiali saluti



