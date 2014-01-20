comunicato petrarca rugby
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 20 gennaio 2014
FAZZARI AL PETRARCA
Il pilone, già bianconero nel 2011, torna a Padova
Il Petrarca Rugby annuncia che da oggi si aggrega alla Prima Squadra il pilone
Carlo Fazzari.
Per il 23enne bresciano si tratta di un ritorno in bianconero dopo la
stagione 2010/2011, conclusa con la conquista dello scudetto. Carlo Fazzari, un
metro e 89 per 115 chili, è reduce da due stagioni difficili, anche per una
serie di infortuni, al Benetton e alle Zebre. Il giocatore ha trovato un
accordo con la franchigia federale delle Zebre per concludere la stagione ed
eventualmente proseguire anche in futuro con la maglia del Petrarca, anche se
la società augura a Carlo di poter tornare ai livelli internazionali.
In ogni caso il Petrarca ringrazia i dirigenti delle Zebre per la
disponibilità dimostrata nel rendere fattibile l’operazione.
“Carlo arriva per rinforzare un reparto che dall’inizio dell’anno è stato
condizionato dagli infortuni”, spiega il D.S. del Petrarca Corrado Covi. “La
situazione ora sta migliorando, con Furia che sta seguendo il suo cammino di
recupero dall’infortunio alla schiena, ma questo innesto consentirà di
programmare un corretto turn over tra giocatori italiani e giocatori non di
formazione italiana, dando un più ampio ventaglio di scelte ai tecnici”.
Cordiali saluti
