Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 24/01/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 24 gennaio 2014





DOMANI IL DERBY D’ITALIA

Petrarca a Rovigo per la decima giornata di Eccellenza





Decima giornata del campionato di Eccellenza, e Petrarca impegnato in

trasferta a Rovigo domani, sabato 25 gennaio, allo stadio Battaglini (ore 15,

arbitro Damasco di Napoli).

“Manca poco al derby”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti,

“sappiamo che sarà una partita dura: il Rovigo è la squadra più forte del

campionato, lo dice la classifica e i risultati, visto che ad oggi è ancora

imbattuto.

Ha dimostrato di essere squadra esperta e cinica per cui sará indispensabile

essere ancora più rigorosi rispetto a due settimane fa, sia nella gestione

tattica che nella disciplina, per evitare il più possibile regali che

potrebbero costarci cari.

Il derby è comunque una partita particolare, per stimoli e risorse, che

rendono il risultato mai scontato.

Dovremmo essere ortodossi e solidi mentalmente. In queste partite non sempre

vince la squadra più forte, ma quella che si sa adattare interpretando al

meglio le varie situazioni, arbitri compresi”.



La formazione annunciata del Petrarca: Menniti-Ippolito, Morsellino, Jordaan,

Bettin, Innocenti, Marcato, Francescato, Sarto, Targa (cap.), Middleton,

Tveraga, Mainardi, Staibano, Delfino, Novak. A disp.: Fazzari, Mercanti, Leso,

Berton, Conforti, Billot, Favaro, Bertetti.



Cordiali saluti



Condividi Facebook Twitter Whatsapp