comunicato petrarca rugby
24/01/2014
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 24 gennaio 2014
DOMANI IL DERBY D’ITALIA
Petrarca a Rovigo per la decima giornata di Eccellenza
Decima giornata del campionato di Eccellenza, e Petrarca impegnato in
trasferta a Rovigo domani, sabato 25 gennaio, allo stadio Battaglini (ore 15,
arbitro Damasco di Napoli).
“Manca poco al derby”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti,
“sappiamo che sarà una partita dura: il Rovigo è la squadra più forte del
campionato, lo dice la classifica e i risultati, visto che ad oggi è ancora
imbattuto.
Ha dimostrato di essere squadra esperta e cinica per cui sará indispensabile
essere ancora più rigorosi rispetto a due settimane fa, sia nella gestione
tattica che nella disciplina, per evitare il più possibile regali che
potrebbero costarci cari.
Il derby è comunque una partita particolare, per stimoli e risorse, che
rendono il risultato mai scontato.
Dovremmo essere ortodossi e solidi mentalmente. In queste partite non sempre
vince la squadra più forte, ma quella che si sa adattare interpretando al
meglio le varie situazioni, arbitri compresi”.
La formazione annunciata del Petrarca: Menniti-Ippolito, Morsellino, Jordaan,
Bettin, Innocenti, Marcato, Francescato, Sarto, Targa (cap.), Middleton,
Tveraga, Mainardi, Staibano, Delfino, Novak. A disp.: Fazzari, Mercanti, Leso,
Berton, Conforti, Billot, Favaro, Bertetti.
