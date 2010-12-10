Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 10/12/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 10 dicembre 2010 TORNA L'AMLIN CHALLENGE CUP Domani Petrarca-El Salvador alla Guizza Terzo turno di AMLIN CHALLENGE CUP per il PETRARCA, che domani, sabato 11 dicembre, ospita al “Centro Geremia” della Guizza (e non al Plebiscito) gli spagnoli del Cetransa El Salvador nell'ultimo turno di andata del girone 2 (arbitro il francese Marchat). In classifica bianconeri e spagnoli sono a zero punti dopo due giornate, entrambe sconfitte dalle “corazzate” Sale e Brive. In campionato El Salvador (campione in carica) è secondo, reduce da un successo sul Valencia per 50 a 10. E' il primo confronto diretto col Petrarca (in passato la formazione di Valladolid ha affrontato Crociati e Rovigo in Coppa). La formazione annunciata del Petrarca: Bortolussi, Faggiotto, Alessandro Chillon, Bertetti, Acuna, Walsh, Alessandro Billot, Kingi, Ansell, Barbini, Tveraga, Cavalieri, Sodini, Gatto, Caporello . A disp.: Fazzari, Repetto, Naka, Fletcher, Alberto Chillon, Galatro, Palmer, Sanchez. “Ci teniamo a fare bella figura nelle partite interne di Amlin Challenge Cup”, spiega il tecnico Pasquale Presutti, “ma nello stesso tempo pensiamo sia giusto dare spazio a chi cerca un'opportunità per mettersi il luce, come Barbini e Ansell, che la meritano”. Torna in campo, dopo una fugace apparizione a settembre, seguita da un infortunio alla schiena, il neozelandese Dion Kingi, mentre non è stato possibile iscrivere nelle liste dei giocatori di Amlin Challenge Cup Andrea Marcato. “Con i due piloni destri di ruolo entrambi infortunati fino a febbraio”, spiega il D.S. Corrado Covi, “abbiamo dovuto optare per l'inserimento di Sodini, unico giocatore disponibile in quel ruolo, visto che l'organizzazione chiede anche un numero minimo di giocatori di prima linea”. In occasione della partita di domani verrà anche inaugurato il nuovo “World Petrarca”, dove trovare la linea di abbigliamento della società, con interessanti novità per il 2011. Infine alleghiamo la copia di un volantino distribuito in questi giorni in città, con una foto di grande “impatto”, nato da un'idea del team manager Guido Zorzi e del fotografo ufficiale della società Elena Barbini. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp