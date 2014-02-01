Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 01/02/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 1 febbraio 2014



ALLA GUIZZA ARRIVA IL CALVISANO



Undicesima giornata del campionato di Eccellenza, e il PETRARCA ospita domani,

DOMENICA 2 FEBBRAIO al Centro Geremia il Cammi Calvisano (ore 15, arbitro

Liperini di Livorno).

“Una partita, quella contro Calvisano, che ci vede affrontare la seconda forza

del campionato, una squadra che ha nella difesa e nel gioco ruvido e fisico dei

propri avanti due punti di forza che dovremo necessariamente contrastare con

grande spirito di sacrificio e molta determinazione, considerando anche le

condizioni meteo e del campo.

Veniamo da un derby perso in modo netto, senza attenuanti, e per questo mi

aspetto dai ragazzi una reazione importante.

Dopo un inizio di settimana un pò sottotono per i postumi del derby, la

squadra ha ritrovato la giusta concentrazione e convinzione nei propri mezzi.

Ho ancora qualche infortunato, ma chi scenderà in campo é al cento per cento e

pronto

per la sfida.

La probabile formazione: Jordaan, Rossi, Favaro, Bettin, Innocenti, Menniti-

Ippolito, Billot, Sarto,Conforti, Targa, Mainardi, Middleton, Leso, Mercanti,

Novak. A disp.: Fazzari, Delfino, Staibano, Berton, Zago, Soffiato, Marcato,

Cerioni.



Cordiali saluti



Condividi Facebook Twitter Whatsapp