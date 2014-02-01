Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

01/02/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 1 febbraio 2014

ALLA GUIZZA ARRIVA IL CALVISANO

Undicesima giornata del campionato di Eccellenza, e il PETRARCA ospita domani,
DOMENICA 2 FEBBRAIO al Centro Geremia il Cammi Calvisano (ore 15, arbitro
Liperini di Livorno).
“Una partita, quella contro Calvisano, che ci vede affrontare la seconda forza
del campionato, una squadra che ha nella difesa e nel gioco ruvido e fisico dei
propri avanti due punti di forza che dovremo necessariamente contrastare con
grande spirito di sacrificio e molta determinazione, considerando anche le
condizioni meteo e del campo.
Veniamo da un derby perso in modo netto, senza attenuanti, e per questo mi
aspetto dai ragazzi una reazione importante.
Dopo un inizio di settimana un pò sottotono per i postumi del derby, la
squadra ha ritrovato la giusta concentrazione e convinzione nei propri mezzi.
Ho ancora qualche infortunato, ma chi scenderà in campo é al cento per cento e
pronto
per la sfida.
La probabile formazione: Jordaan, Rossi, Favaro, Bettin, Innocenti, Menniti-
Ippolito, Billot, Sarto,Conforti, Targa, Mainardi, Middleton, Leso, Mercanti,
Novak. A disp.: Fazzari, Delfino, Staibano, Berton, Zago, Soffiato, Marcato,
Cerioni.

Cordiali saluti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[cronaca] VEA FEMI-CZ: ROVIGO CONTINUA LE VITTORIE SUPERANDO LA CAPITOLINA 40-5

Articolo Successivo

VEA FEMI-CZ: SERVIZI STAMPA PER IL MATCH A ROMA DI DOMANI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019