comunicato petrarca rugby

01/02/2014
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 1 febbraio 2014
ALLA GUIZZA ARRIVA IL CALVISANO
Undicesima giornata del campionato di Eccellenza, e il PETRARCA ospita domani,
DOMENICA 2 FEBBRAIO al Centro Geremia il Cammi Calvisano (ore 15, arbitro
Liperini di Livorno).
“Una partita, quella contro Calvisano, che ci vede affrontare la seconda forza
del campionato, una squadra che ha nella difesa e nel gioco ruvido e fisico dei
propri avanti due punti di forza che dovremo necessariamente contrastare con
grande spirito di sacrificio e molta determinazione, considerando anche le
condizioni meteo e del campo.
Veniamo da un derby perso in modo netto, senza attenuanti, e per questo mi
aspetto dai ragazzi una reazione importante.
Dopo un inizio di settimana un pò sottotono per i postumi del derby, la
squadra ha ritrovato la giusta concentrazione e convinzione nei propri mezzi.
Ho ancora qualche infortunato, ma chi scenderà in campo é al cento per cento e
pronto
per la sfida.
La probabile formazione: Jordaan, Rossi, Favaro, Bettin, Innocenti, Menniti-
Ippolito, Billot, Sarto,Conforti, Targa, Mainardi, Middleton, Leso, Mercanti,
Novak. A disp.: Fazzari, Delfino, Staibano, Berton, Zago, Soffiato, Marcato,
Cerioni.
